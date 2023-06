BlackRock elogia inteligência artificial como 'megaforça' para gerar lucro

O gigante global de investimentos BlackRock, que administra cerca de US$ 10 trilhões em ativos, declarou que a inteligência artificial (IA) é uma "megaforça" que poderia gerar retornos significativos para os investidores no mercado "inusitado" de hoje.

Em seu relatório de perspectivas de meio de ano, o BlackRock Investment Institute detalhou sua tese para o aumento do investimento em IA — apontando para vários temas "disruptivos" que poderiam ver o setor crescer rapidamente nos próximos anos.

O relatório chamou a atenção especial para o fato de que os ganhos no S&P 500 — o índice que rastreia as 500 maiores empresas dos Estados Unidos — tornaram-se cada vez mais concentrados em um punhado de ações de tecnologia. A empresa diz que o investimento em IA é uma boa maneira de capitalizar essa concentração.

"Achamos que este mercado de ações inusitado mostra que uma megaforça como a IA pode ser um grande motor de retornos mesmo quando o ambiente macro não é seu amigo."

Para a equipe de investimentos da BlackRock, o benefício mais óbvio da IA está na automação. Embora tenham admitido que os empregos de colarinho branco estão em um "risco aumentado" de serem automatizados, disseram que a economia resultante poderia impulsionar significativamente as margens de lucro, especialmente para empresas com altos custos de pessoal e uma abundância de tarefas facilmente automatizáveis.

A equipe acrescentou que a tecnologia emergente poderia ser uma vantagem para as empresas que atualmente estão sentadas em uma "mina de ouro" de dados proprietários — com ferramentas alimentadas por IA permitindo que as empresas alavancassem informações dormentes em novos modelos "inovadores".

O relatório também listou o impulso global em direção a economias de baixo carbono, populações envelhecidas e um sistema financeiro em rápida evolução como impulsionadores-chave do crescimento na próxima década.

A BlackRock não está sozinha em dar mais espaço para a IA. Em um tuíte de 28 de junho, Matt Huang, CEO da firma de investimento em cripto Paradigm, disse que os rápidos e variados desenvolvimentos no campo da IA são simplesmente "muito interessantes para ignorar".

Ainda assim, nem todos os comentaristas estão convencidos por uma tese de investimento otimista em IA.

O comentarista de finanças macro, Financelot, disse a seus 90 mil seguidores no Twitter que o boom da IA — que fez as ações do fabricante de GPU Nvidia dispararem mais de 180% em seis meses — está na verdade sendo impulsionado principalmente pela demanda por chips de computação específicos focados em IA.

The AI narrative was used to mask the true source of chip demand coming from China front-running U.S. export restrictions. That's why chips were hot but memory (DRAM & NAND) remained in decline.

Once the U.S. passes the restrictions this whole "AI" narrative implodes overnight. https://t.co/cSvHVTinRC

— Financelot (@FinanceLancelot) June 29, 2023