Bitso anuncia stablecoin lastreada em peso mexicano com foco em pagamentos transfronteiriços

Nesta quarta-feira, 26, a Bitso anunciou a criação de uma empresa subsidiária dedicada à emissão e gestão de ativos virtuais. Chamada Juno, a empresa já possui um primeiro lançamento, a stablecoin MXNB, lastreada em peso mexicano e com foco em pagamentos transfronteiriços.

De acordo com um comunicado da Bitso, o setor de stablecoins cresce rapidamente, atingindo uma capitalização superior a US$ 230 bilhões em março de 2025 e movimentando trilhões de dólares em volume anual.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

“As empresas globais enfrentam desafios monetários significativos para atender clientes em novos mercados e realizar pagamentos transfronteiriços, como altos custos e tempos de transação ineficientes. As stablecoins oferecem uma alternativa rápida, econômica e transparente atrelada a uma moeda fiduciária, e têm sido fundamentais para expandir o acesso a mercados estrangeiros e transformar os pagamentos em todo o mundo. A MXNB permite que empresas globais façam negócios na América Latina de uma maneira mais eficiente, e a Juno será um player essencial na emissão e troca de tokens digitais, ajudando a impulsionar as oportunidades na região”, disse Ben Reid, head de stablecoins da Bitso Business.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

MXNB

Entre os principais objetivos da MXNB estão facilitar pagamentos transfronteiriços, remessas de dinheiro e pagamentos digitais. Além disso, a stablecoin pretende expandir o acesso ao mercado de fintechs e carteiras digitais para entidades estrangeiras e locais por meio de ativos digitais.

A MXNB irá operar na Arbitrum, rede de segunda camada da Ethereum. De acordo com a Bitso em um comunicado, a Arbitrum foi a rede escolhida graças à sua segurança, escalabilidade, velocidade e crescente ecossistema na América Latina, região em que a Bitso concentra seus negócios.

"Atuar em conjunto com a Bitso Business e a Juno com o MXNB permite que a Arbitrum participe de um projeto altamente significativo para a indústria de pagamentos digitais transfronteiriços", disse Austin Ballard, gerente de parcerias da Offchain Labs.

"A escolha da Arbitrum como blockchain nativa para a implementação da MXNB aproveita a expertise e as capacidades do ecossistema Arbitrum no México e demais mercados, além de conectar-se às comunidades de desenvolvedores consolidadas na América Latina e a uma rede de parceiros em serviços financeiros e fintechs. Isso impulsionará o desenvolvimento de produtos para esse token em uma região onde empresas locais e globais estão ávidas por soluções como essa", acrescentou ele em um comunicado.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok