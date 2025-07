BitGo entra com pedido de IPO nos EUA e ultrapassa US$ 100 bilhões em ativos sob custódia

A custodiante de ativos digitais BitGo entrou com a documentação necessária para realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) nos Estados Unidos, simbolizando mais um avanço da indústria de criptomoedas rumo aos mercados financeiros tradicionais.

Na última segunda-feira, 21, a BitGo anunciou que enviou uma minuta da declaração de registro no formulário à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) para um IPO proposto de suas ações ordinárias. No momento do envio, não foi determinada a quantidade de ações nem a faixa de preço da oferta.

A BitGo é uma das maiores custodiante da indústria de criptomoedas, com ativos sob custódia ultrapassando US$ 100 bilhões no primeiro semestre de 2025, um salto em relação aos US$ 60 bilhões registrados no início do ano, segundo a Bloomberg.

O IPO ocorre em meio aos esforços da BitGo para expandir sua presença internacional, após a empresa obter recentemente aprovação regulatória na União Europeia sob o regulamento de Mercados em Criptoativos (MiCA). Conforme noticiado pelo Cointelegraph, a autorização permite que a BitGo ofereça serviços de ativos digitais em todo o bloco europeu.

Além de garantir licenciamento na União Europeia, a BitGo também estaria buscando ampliar sua atuação nos mercados tradicionais dos EUA. Em maio, a empresa foi citada como uma das poucas grandes companhias cripto interessadas em obter uma autorização bancária nos Estados Unidos, à espera de avanços regulatórios decisivos.

A BitGo busca se juntar ao número crescente de empresas de ativos digitais com ações negociadas publicamente. Segundo o CoinGecko, atualmente existem 46 empresas de blockchain relevantes listadas em bolsa, excluindo ações consideradas "penny stocks".

Dessas, 24 estão listadas na Nasdaq, 18 negociam no mercado de balcão (OTC), duas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e uma na Bolsa de Toronto, no Canadá.

Diversas empresas do setor de ativos digitais estão buscando abertura de capital. Na semana passada, a exchange cripto Bullish entrou com pedido de IPO na SEC, buscando uma listagem na Bolsa de Nova York. A empresa registrou lucro líquido de aproximadamente US$ 80 milhões no ano fiscal de 2024.

Enquanto isso, a gestora de ativos cripto Grayscale também está buscando estrear no mercado acionário dos Estados Unidos, tendo enviado seu pedido à SEC no início deste mês.

