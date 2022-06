Bitcoin volta a ocupar o top 10 na lista de ativos mais valiosos do mundo

O aumento no fluxo comprador por parte dos investidores no começo desta semana fez o preço do bitcoin voltar a subir para a casa dos 30.000 dólares e recolocou a criptomoeda no top 10 dos maiores ativos do mundo por valor de mercado. Com um market cap de 575,5 bilhões de dólares, o bitcoin ocupa a 10ª posição entre os ativos mais valiosos do mundo.

A lista, do site Companies Market Cap, é liderada pelo ouro. O metal precioso tem valor de mercado estimado em 11,7 trilhões de dólares, mais de 20 vezes o market cap do bitcoin. O segundo lugar, já bem distante, é das ações da Amazon, cujo valor de mercado é de 2,4 trilhões de dólares, seguido pelas ações da Saudi Aramco (2,4 trilhões de dólares), da Microsoft (2 trilhões) e da Alphabet, controladora do Google (1,5 trilhão).

Depois do ouro, o primeiro ativo que não faz parte do mercado de ações é a prata, cujo market cap é estimado em 1,2 trilhão de dólares, na sétima colocação. Completam o top 10 as ações da Amazon (6º lugar, 1,25 trilhão de dólares), da Tesla (8º, 770 bilhões), da Berkshire Hathaway (9º, 693 bilhões) e o bitcoin.

O levantamento considera as ações negociadas em bolsas de valores, metais preciosos, criptomoedas e ETFs. O maior ETF do mundo, o S&P 500, aparece na 20ª colocação, com valor de mercado total de pouco mais de 377 bilhões de dólares. Paládio (23º, 350 bilhões) e platina (39º, 250 bilhões) são outros metais preciosos na lista.

Entre os 50 maiores ativos do mundo por valor de mercado também aparece outro digital - o ether, cripto nativa da rede Ethereum, que tem um market cap de 224 bilhões de dólares e ocupa a 48ª colocação no ranking, à frente de empresas como a Disney (54ª, 200 bilhões), McDonald's (63º, 185 bilhões) e Nike (67º, 180 bilhões), entre outras.

Apesar de ter retomado um lugar entre os 10 maiores ativos do mundo, o bitcoin tem sofrido nesta quarta-feira. Depois de reconquistar a faixa de preço de 32.000 dólares na terça, a maior criptomoeda do mundo opera em queda de mais de 5%, negociado a 30.400 dólares. O ether tem movimento semelhante, negociado a 1.850 dólares, com queda de 5,5% em 24 horas.

Os ativos mais valiosos do mundo, segundo o site Companies Market Cap:

1. Ouro - US$ 11,75 trilhões

