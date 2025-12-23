Bitcoin vai valer US$ 200 mil até março de 2026, diz investidor milionário

Arthur Hayes, um investidor milionário que ficou famoso por cravar movimentos do preço do bitcoin, compartilhou nesta semana uma nova projeção para a criptomoeda. E, dessa vez, ele destacou que está otimista em relação ao ativo, projetando um novo recorde ainda no início de 2026.

Hayes afirma que a criptomoeda deverá ser impulsionada em breve por novas políticas que o Federal Reserve já indicou que pretende adotar. Na prática, as ações devem expandir a liquidez disponível no mercado, um cenário que historicamente favorece o ativo.

Segundo o investidor, a tendência é que o banco central dos Estados Unidos injete mais recursos na economia do país, o que tende a desvalorizar o dólar. Ao mesmo tempo, o movimento beneficiaria ativos como o ouro, a prata e o bitcoin, vistos como alternativas a moedas fiduciárias.

Para Hayes, a "impressão de dinheiro" excessiva em diferentes economias tem empurrado investidores em direção à criptomoeda. Por mais que não haja uma garantia de que esse movimento vai continuar, o milionário acredita que esse segue sendo o cenário mais provável.

Se o movimento se confirmar, Hayes acredita que o bitcoin vai saltar e atingir um novo recorde de preço ainda em março de 2026, chegando à casa dos US$ 200 mil. Entretanto, ele também projeta uma queda logo em seguida, com o ativo potencialmente chegando à casa dos US$ 124 mil.

O futuro do bitcoin

O investidor destaca que movimentos de recorde seguidos por quedas mais intensas são tradicionais para a criptomoeda, e ele não acredita que isso vá mudar tão cedo. Já para o final de 2025, Hayes defende que a criptomoeda não deve sair de uma faixa entre US$ 80 mil e US$ 100 mil.

O motivo, ressalta, é que o Federal Reserve acabou adotando uma postura mais cautelosa e restritiva do que o inicialmente esperado, criando um ambiente macroeconômico desfavorável para o bitcoin. Ele espera que o cenário mude a partir de 2026.

"O mês de março vai ser o auge das expectativas em torno do impulsionamento de preços graças ao poder das políticas do Federal Reserve. Depois disso, o bitcoin vai cair e formar um chão na casa dos US$ 124 mil", projeta o investidor milionário. Se a projeção se confirmar, o ativo saltaria mais de 120% em relação ao seu preço atual.

