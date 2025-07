Bitcoin vai ter novo recorde em 2025 e pode chegar aos US$ 199 mil, diz Citi

O Citi divulgou um relatório nesta sexta-feira, 25, em que apresenta três cenários possíveis para o preço do bitcoin no resto do ano. Na projeção base e na mais otimista, a criptomoeda terminaria 2025 com uma nova máxima histórica, mas também um cenário pessimista, de forte queda do ativo.

O cenário base traçado pelo gigante do mercado financeiro projeta a criptomoeda valendo US$ 135 mil até o final do ano. A cotação atual do ativo está na casa dos US$ 116 mil, o que implicaria uma nova valorização da criptomoeda ao longo dos próximos meses.

Já no cenário mais pessimista, o bitcoin teria forte queda e encerraria o ano na casa dos US$ 64 mil, quase a metade da sua cotação atual. Por fim, a projeção otimista aponta que a criptomoeda terminaria 2025 valendo US$ 199 mil, o que representaria uma alta expressiva.

O banco definiu três elementos que deverão ser essenciais para determinar a concretização desse cenário: a adoção por parte dos usuários, as condições macroeconômicas e a demanda em torno dos ETFs de criptomoedas nos Estados Unidos.

O relatório aponta que uma alta de 20% na base de usuários das criptomoedas já garantiria um preço do bitcoin na casa dos US$ 75 mil. O cenário macroeconômico base atual derrubaria esse valor em US$ 3,2 mil, mas os fluxos nos ETFs em US$ 15 bilhões adicionariam US$ 63 mil ao preço do ativo.

Chegou-se, com isso, ao preço do cenário base em US$ 135 mil. O Citi destaca que os fluxos de investimento nos ETFs se tornaram um aspecto central para determinar o futuro do preço da criptomoeda. Cerca de 40% da alta recente do ativo ocorreu apenas devido aos ETFs, segundo o Citi.

A avaliação do banco é que a adoção de usuários pode ser a maior "âncora" para o preço do bitcoin, com os ETFs e os avanços regulatórios ajudando a impulsionar a criptomoeda em linha com o cenário mais otimista traçado. Por isso, o Citi vê mais chances do cenário otimista ocorrer do que o pessimista.

Para o Citi, o futuro do preço do bitcoin dependerá de uma combinação favorável de alocação crescente de capital de investidores de maior porte na criptomoeda e de uma adoção mais ampla não apenas do bitcoin, mas da tecnologia blockchain como um todo.

