Bitcoin vai superar desempenho de ativos tradicionais pelos próximos 10 anos, diz gestora

A gestora Bitwise divulgou um relatório nesta semana em que afirma que o bitcoin terá o melhor desempenho entre os maiores ativos do mercado financeiro nos próximos 10 anos. A avaliação da empresa é que a criptomoeda conseguirá superar altas de ativos tradicionais.

No relatório, a gestora projeta uma valorização anual média da criptomoeda de 28% ao ano até 2035. Outra previsão da Bitwise é que a volatilidade do ativo deverá ter uma redução gradual, o que também ajudará no seu processo de adoção por um público maior.

A Bitwise justificou a sua projeção citando uma tendência recente de transformação do bitcoin em um "ativo central" nos portfólios de investidores institucionais e empresas. O principal evento que levou a essa mudança foi o lançamento de ETFs do ativo nos Estados Unidos em 2024.

A avaliação da gestora é que a criptomoeda está passando por uma transição de um "ativo periférico" para uma "opção prioritária de investimento" no mercado. Se esse cenário continuar, a trajetória do ativo deve ser de forte valorização nos próximos anos.

O relatório da Bitwise também aponta que o bitcoin deve manter uma correlação baixa com grandes ativos tradicionais, o que também favorece a posição da criptomoeda como um ativo de diversificação de portfólios, com foco em proteção de patrimônio.

Bitcoin como ativo maduro

O resultado é uma maturidade crescente não apenas do bitcoin, mas de todo o mercado de criptomoedas. A gestora ressalta que os ETFs da moeda digital já superaram a marca de US$ 146 bilhões em ativos sob gestão, com um rápido crescimento em menos de dois anos.

Outro movimento importante para chegar a essa maturidade é a intensificação das compras da criptomoeda por empresas. Reservas corporativas do ativo têm se tornado cada vez maiores e mais comuns, ajudando no seu processo de adoção institucional.

A própria previsão da Bitwise para o bitcoin nos próximos dez anos seria um reflexo dessa nova fase, segundo a gestora. A ideia é seguir o padrão de projeções já realizadas por grandes bancos e gestoras para ativos tradicionais, seguindo uma nova demanda do mercado por essas informações.

