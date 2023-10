Bitcoin vai subir quase 300% em breve, diz autor de Pai Rico, Pai Pobre

Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, acredita que o bitcoin pode subir cerca de 287% em breve. Para o especialista, tanto a moeda digital quanto o ouro e a prata servem como ativos de proteção contra a inflação e, por isso, podem disparar.

Gold will soon break through $2,100 and then take off. You will wish you had bought gold below $2,000. Next stop gold $3,700. Bitcoin testing $30,000. Next stop Bitcoin $135,000. Silver from $23 to $68 an ounce. Savers of fake dollars F’d. Please tell your friends to “Wake up.”… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) October 20, 2023

“Em breve, o ouro vai ultrapassar US$ 2.100 e depois disparar. Você vai desejar ter comprado ouro abaixo dos US$ 2 mil. A próxima parada para o ouro é US$ 3.700. O bitcoin está testando os US$ 30 mil. A próxima parada para o bitcoin é US$ 135 mil. A prata vai sair de US$ 23 para US$ 68 a onça. Os que economizam ‘dólares falsos’ estarão ferrados. Por favor, fale para os seus amigos ‘acordarem para a vida’. Se cuidem”, publicou o autor do livro nº 1 em finanças pessoais em sua conta oficial no Twitter no último dia 20 de outubro.

Na data, o bitcoin ainda era cotado por volta dos US$ 30 mil. Logo depois, a principal criptomoeda deu início a uma escalada de alta surpreendente, chegando ao seu maior preço de 2023: US$ 35 mil.

Nesta quarta-feira, 25, o bitcoin é cotado a US$ 34.912. Desde o início de 2023, a criptomoeda acumula alta de mais de 100%.

Apesar de Robert Kiyosaki ser conhecido por suas previsões catastróficas em relação à economia mundial e a inflação, chegando a prever o “fim do dólar”, outros especialistas também acreditam em uma alta significativa do bitcoin em breve.

Isso porque a aprovação de um ETF de bitcoin à vista nos EUA pode trazer cerca de R$ 150 bilhões para o mercado cripto e aumentar sua capitalização em US$ 1 trilhão. Além disso, no início de 2024 ocorrerá o halving, evento que corta a emissão do bitcoin pela metade.

