Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Bitcoin vai cair para menos de US$ 100 mil no fim de semana, alerta banco

Em relatório, Standard Chartered afirma que forte queda da criptomoeda é "inevitável", mas não deve se estender no longo prazo

Bitcoin: banco projeta nova queda do ativo (envato/Reprodução)

Bitcoin: banco projeta nova queda do ativo (envato/Reprodução)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 12h24.

Tudo sobreBitcoin
Saiba mais

O Standard Chartered divulgou um relatório nesta semana em que afirma que uma queda do bitcoin para uma faixa de preço abaixo dos US$ 100 mil é "inevitável". O banco britânico acredita que esse movimento negativo da criptomoeda irá ocorrer já no próximo fim de semana.

Em relatório, o Standard Chartered disse que essa queda deve durar pouco e pode ser, na verdade, uma boa oportunidade de compra para investidores interessados na criptomoeda. Entretanto, o evento também exige cuidado devido ao potencial impacto no mercado.

  • Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. Na Mynt, você investe em uma variedade de criptoativos com a curadoria de especialistas do BTG Pactual. Abra sua conta e insira o cupom FOM50 para ganhar R$ 50 de cashback em bitcoin ao investir R$ 150 em qualquer criptomoeda até 20/12/2025. Confira o regulamento no site

Para o banco, a grande questão atual em torno do bitcoin é "o quão longe ele precisa cair antes de achar uma nova base de preço". Nesse cenário, a visão compartilhada é que "uma queda abaixo dos US$ 100 mil parece inevitável, mas essa venda pode ter uma vida curta".

O Standard Chartered destacou ainda um cenário de aperto de liquidez no mercado financeiro em geral, o que tradicionalmente é negativo para ativos de risco, caso das criptomoedas. Com isso, a postura do Federal Reserve deverá ser determinante para uma melhora ou piora das condições do mercado.

A visão do Standard Chartered é que, se o bitcoin operar abaixo dos US$ 100 mil nos próximos dias, será a "última vez que ele estará nesse preço em toda a sua história", o que transformaria o episódio em uma oportunidade de compra importante para investidores.

O relatório aponta um possível movimento recente de rotação de investimentos do ouro para a criptomoeda, o que pode ter ajudado o ativo a subir ao longo desta semana ao mesmo tempo em que o ouro teve uma forte queda. Se o movimento continuar, a criptomoeda tende a ser beneficiada.

Nesse cenário, o Standard Chartered acredita que o bitcoin estaria formando uma nova mínima do seu atual ciclo de preço, ou seja, o valor do ativo não deve cair muito mais do que o preço que poderá ser atingido neste fim de semana. A partir disso, a tendência seria de alta.

Considerando todos esses fatores, e mesmo prevendo uma queda no curtíssimo prazo, o Standard Chartered reforçou a sua projeção de que o bitcoin terminará 2025 valendo US$ 200 mil e que chegará ao ano de 2028 valendo mais que o dobro, na casa dos US$ 500 mil.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | TikTok

Acompanhe tudo sobre:BitcoinCriptomoedasCriptoativos

Mais de Future of Money

Mercado cripto ensaia recuperação, mas curto prazo ficou defensivo; saiba a opinião de especialistas

Citi está explorando stablecoins e defende digitalização da economia, diz líder global

Bitcoin tem tendência neutra a negativa com aversão ao risco global e pressão em ativos voláteis

Brasil pode redefinir padrão financeiro global com Pix e Drex, diz Valor Capital Group

Mais na Exame

Mercados

Desktop dispara mais de 10% na bolsa com possível aquisição pela Claro

Marketing

Cimed lança Carmed Stranger Things com meta de R$ 25 mi no Halloween

Carreira

Por que inteligência emocional importa mais do que a técnica na liderança?

Mundo

Na Argentina, 30% vive bem e 70% sofre, diz economista