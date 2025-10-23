Bitcoin vai cair para menos de US$ 100 mil no fim de semana, alerta banco

O Standard Chartered divulgou um relatório nesta semana em que afirma que uma queda do bitcoin para uma faixa de preço abaixo dos US$ 100 mil é "inevitável". O banco britânico acredita que esse movimento negativo da criptomoeda irá ocorrer já no próximo fim de semana.

Em relatório, o Standard Chartered disse que essa queda deve durar pouco e pode ser, na verdade, uma boa oportunidade de compra para investidores interessados na criptomoeda. Entretanto, o evento também exige cuidado devido ao potencial impacto no mercado.

Para o banco, a grande questão atual em torno do bitcoin é "o quão longe ele precisa cair antes de achar uma nova base de preço". Nesse cenário, a visão compartilhada é que "uma queda abaixo dos US$ 100 mil parece inevitável, mas essa venda pode ter uma vida curta".

O Standard Chartered destacou ainda um cenário de aperto de liquidez no mercado financeiro em geral, o que tradicionalmente é negativo para ativos de risco, caso das criptomoedas. Com isso, a postura do Federal Reserve deverá ser determinante para uma melhora ou piora das condições do mercado.

A visão do Standard Chartered é que, se o bitcoin operar abaixo dos US$ 100 mil nos próximos dias, será a "última vez que ele estará nesse preço em toda a sua história", o que transformaria o episódio em uma oportunidade de compra importante para investidores.

O relatório aponta um possível movimento recente de rotação de investimentos do ouro para a criptomoeda, o que pode ter ajudado o ativo a subir ao longo desta semana ao mesmo tempo em que o ouro teve uma forte queda. Se o movimento continuar, a criptomoeda tende a ser beneficiada.

Nesse cenário, o Standard Chartered acredita que o bitcoin estaria formando uma nova mínima do seu atual ciclo de preço, ou seja, o valor do ativo não deve cair muito mais do que o preço que poderá ser atingido neste fim de semana. A partir disso, a tendência seria de alta.

Considerando todos esses fatores, e mesmo prevendo uma queda no curtíssimo prazo, o Standard Chartered reforçou a sua projeção de que o bitcoin terminará 2025 valendo US$ 200 mil e que chegará ao ano de 2028 valendo mais que o dobro, na casa dos US$ 500 mil.

