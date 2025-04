Bitcoin ultrapassa prata e volta à posição de 7º ativo mais valioso do mundo

O bitcoin retomou a posição de sétimo ativo mais valioso do mundo nesta quarta-feira, 23. A criptomoeda acumula uma forte alta nas últimas horas, e chegou a ocupar a posição de número cinco na lista por algumas horas. Mesmo após devolver parte da valorização, a moeda digital continua demonstrando uma recuperação relevante.

Dados do site CompaniesMarketCap indicam que, no momento, a criptomoeda conta com uma capitalização de mercado de quase US$ 1,9 trilhão. Com isso, a moeda digital conseguiu superar o valor da prata novamente. Entretanto, os dois ativos contam com desempenhos positivos nesta quarta-feira, resultando em uma alternância de posições.

Até quando você vai deixar de investir em crypto? Abra sua conta na Mynt e explore novas formas de investir sem medo. Clique aqui para desbloquear seu mundo crypto

O bitcoin chegou a subir ainda mais, superando os US$ 94 mil. Por isso, figurou por algumas horas na lista dos cinco ativos mais valiosos do mundo, superando as gigantes de tecnologia Amazon e Google. Após a abertura do mercado dos Estados Unidos, as duas empresas recuperaram as suas posições.

No momento, o top5 é formado pelo ouro, com US$ 22 trilhões de capitalização de mercado, pela Apple, com US$ 3,1 trilhões de capitalização, pela Microsoft, com US$ 2,8 trilhões, pela Nvidia, com US$ 2,5 trilhões, e pela Amazon, com US$ 1,9 trilhão.

A proximidade de capitalizações entre a Amazon, o Google, a prata e o bitcoin gerou uma instabilidade nas posições desses ativos, com trocas constantes no ranking. Em geral, o mercado financeiro opera com maior otimismo nessa semana, beneficiando esses ativos.

A consolidação do bitcoin nessa faixa também significa que a criptomoeda superou o valor de mercado de outros gigantes. É o caso da petroleira estatal Saudi Aramco, na nona posição e valendo US$ 1,6 trilhão, e da gigante de tecnologia Meta, na décima posição e valendo US$ 1,3 trilhão.

A criptomoeda também apresenta uma capitalização de mercado superior à de empresas como a Berkshire Hathaway, Broadcom, Tesla, TSMC, Walmart, Eli Lily, JPMorgan, Visa e Tencent. Ela é a única criptomoeda na lista dos 20 ativos mais valiosos do mundo.

A única outra criptomoeda que está na lista dos 100 ativos mais valiosos do mundo é a Ethereum, com uma capitalização de US$ 216 bilhões, ocupando a posição de número 62.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok