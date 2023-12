Bitcoin tem melhor mês em mais de 1 ano e inicia dezembro em quase US$ 39 mil

O bitcoin teve o melhor fechamento mensal em 19 meses. Desde 2020, a principal criptomoeda não tinha um mês tão positivo. Iniciando dezembro neste dia 1, o bitcoin ainda atinge novas máximas em 2023.

A maior criptomoeda do mundo em valor de mercado chegou a ser cotada a US$ 38.820, novo recorde de preço em 2023. No momento, o bitcoin é cotado a US$ 38.386, com alta de 1,31% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Desde o início de 2023, investidores e especialistas seguem em uma escalada de otimismo em relação ao bitcoin. As expectativas estão concentradas em uma possível aprovação de um ETF de bitcoin à vista nos EUA e para o halving, evento que corta a emissão do bitcoin pela metade agendado para 2024.

Criptomoedas hoje

Já o ether, a criptomoeda nativa da rede Ethereum, é cotado a US$ 2.086 no momento, com alta de 2% nas últimas 24 horas.

Entre as 20 maiores criptomoedas em valor de mercado, se destaca a AVAX, da rede Avalanche, que sobe 6,39%, de acordo com dados do CoinMarketCap.

