Bitcoin tem maior alta em três meses enquanto baixa liquidez bate recordes

O bitcoin obteve sua alta mais acentuada dos últimos três meses na última semana, e sinais indicados por dados do blockchain sobre uma possível fraqueza no lado da oferta indicam que mais movimentos de alta podem estar à caminho.

A maior criptomoeda do mundo por valor de mercado subiu 12,4% nos sete dias anteriore a 1º de agosto, o maior crescimento desde a última semana de abril, de acordo com dados da Bitstamp. Em julho, o bitcoin avançou 18,4%, deixando pra trás um trimestre de quedas, e agora está próximo dos 40 mil dólares.

Dados rastreados pela ferramenta de análise de blockchain Glassnode mostram que a baixa liquidez do bitcoin se dissociou dos preços em maio, sinalizando que o sentimento do mercado de manter bitcoin por prazos maiores foi renovado. A métrica chegou a bater recordes ao atingir 14,447 milhões ao longo do final de semana.

“A quantidade de bitcoin que está sendo mantida pelos maiores 'hodlers' se recuperou das quedas e subiu para uma alta histórica. Isso é bastante otimista”, publicou, no Twitter, o diretor de investimentos da Moskovski Capital, Lex Moskovski.

Os quadros mostram que os investidores estão novamente segurando posições com foco no longo prazo, o que investidores do mercado de criptoativos chamam de "HODL", reduzindo a quantidade de criptomoedas disponíveis para venda no mercado.

A oferta total de bitcoin está atualmente em 18,77 milhões de unidades, ou 89% do total de 21 milhões que um dia existirão em circulação. No entanto, de acordo com a Glassnode, o número de criptomoedas disponíveis para negociação é, na prática, muito menor, por conta da maior acumulação dos investidores e perdas permanentes de BTC minerado ao longo dos anos.

Enquanto o bitcoin se moveu em paralelo à iliquidez de outubro de 2020 à maio de 2021, na metade de maio houve divergência. Como demonstra o gráfico, a conexão pode estar se reestabelecendo agora. Uma separação similar ocorreu por diversas semanas antes do bitcoin iniciar sua alta meteórica em outubro de 2020. Se a iliquidez continuar a assubir, uma crise no lado do fornecimento pode emergir, e a alta nos preços do ano passado pode se repetir.

Outros indicadores de blockchain também sinalizam alta, como twittaram os analistas Willy Woo e Will Clemente.

Da perspectiva de análise técnica, o cenário de alta iria se fortalecer a partir do momento em que o bitcoin se ancorar acima da linha de queda dos últimos três meses.

O obstáculo da linha de tendência é 42.464 dólares no momento. Isso também é o retrocesso de 38,2% Fibonacci da alta quantidade de vendas de abril para a baixa de maio.

Texto traduzido e republicado com autorização da Coindesk