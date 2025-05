Bitcoin tem 'cenário perfeito' para nova disparada, diz milionário que cravou queda do ativo

Arthur Hayes, um investidor milionário que chamou a atenção por cravar a queda do bitcoin no início do ano, acredita agora que a criptomoeda tem o "cenário perfeito" para voltar a disparar e até firmar novos recordes de preço ainda em 2025. Ele explicou que movimentos do Federal Reserve acabaram gerando esse momento favorável.

O milionário projeta atualmente que a criptomoeda deve terminar o ano na casa dos US$ 150 mil. No momento, ela é cotada em pouco mais de US$ 100 mil. Para ele, a nova alta vai ser resultado de um cenário macroeconômico internacional mais positivo para ativos de risco.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto

Hayes espera que a inflação continue persistente nos Estados Unidos, mas ele acredita que ela vai resultar em um "cenário perfeito para que ocorre uma corrida em direção aos ativos de risco, como vimos no terceiro trimestre de 2022 até o início de 2025".

"Nós temos um cenário semelhante hoje: Nós temos muito medo, incerteza e dúvida nos mercados. E as autoridades monetárias, especialmente nos Estados Unidos, não conseguem lidar com isso, então eles vão precisar começar a imprimir dinheiro", comentou.

A visão do bilionário é que o mercado terá uma injeção de liquidez ao longo dos próximos anos. E, com mais dinheiro disponível, investidores estarão mais abertos a investir em ativos mais arriscados, em especial o bitcoin e outras criptomoedas. Com isso, a tendência seria de valorização.

O investidor também acredita que esse movimento não deve ficar restrito à maior criptomoeda do mercado. Ele projeta que outros ativos, em especial a Solana e o ether, devem ser beneficiados e voltar a atrair um volume mais expressivo de investimentos em 2025.

Anteriormente, Hayes disse que o bitcoin tem potencial para chegar à casa do US$ 1 milhão até o ano de 2028. A projeção implica um crescimento de 10 vezes no valor do ativo ao longo dos próximos três anos, algo que ele acredita que ocorrerá em paralelo à alta no mercado de ações.

Apesar de ter acertado que o bitcoin cairia ao longo do início de 2025 até um patamar de preço abaixo de US$ 70 mil, o próprio milionário reconheceu anteriormente que não costuma acertar com muita precisão os movimentos da criptomoeda no curto prazo, indicando que investidores precisam considerar suas projeções com cautela.