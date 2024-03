Bitcoin tem 7 meses consecutivos de alta, aumenta correlação com o ouro e pode continuar subindo

O bitcoin fez um movimento de correção na última semana, mas que não ameaça a tendência de alta do curto e médio prazo. No contexto macro, o mercado segue com expectativa do início do ciclo de corte de juros pelo Fed em junho, enquanto os ativos entram em compasso de espera pela divulgação dos dados de inflação do PCE na próxima sexta feira, 29.

O S&P500 acumula alta de 9,37% em 2024, enquanto o dólar global (DXY) tem valorização de 2,87% no mesmo período. Observa-se uma descorrelação dos movimentos técnicos do bitcoin em relação ao contexto macroeconômico das últimas semanas, apesar dos pontos de contato com a temática de inteligência artificial, responsável pela alta do S&P 500 neste ano.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Solana e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual.

Apesar disso, é possível afirmar que houve um aumento na correlação entre o bitcoin e o ouro, ambos sendo reforçados por uma tese de reserva de valor.

Apresentamos a análise técnica do S&P 500, DXY, bitcoin e ether:

S&P 500

O S&P500 fez uma sequência de 5 meses seguidos de alta. A tendência é de alta no curto e médio prazo. O gráfico semanal mostra o rompimento do topo em 4.820 e acionamento de um novo pivô de alta, com objetivos em 5.505 (141,4%) e 5.880 (161,8%).

No gráfico diário, o preço formou um canal de alta e temos alinhamento das médias móveis de 21 e 50 dias. O Índice de Força Relativa apresenta um sinal de divergência (preço com topos mais altos que os anteriores e indicador com topos mais baixos), indicando perda de força na tendência.

S&P500 (semanal/diário) (TradingView/Reprodução)

DXY

O dólar segue em uma lateralidade no médio prazo, mas fez uma nova reversão para alta no curto prazo. No gráfico diário do DXY, o preço voltou a trabalhar acima da média móvel de 200 dias e formou uma sequência de máximas e mínimas mais altas que as anteriores. A próxima resistência é o topo em 105,000 e seu rompimento pode acionar um novo pivô de alta, com objetivo no topo de outubro de 2023 em 107,350.

DXY (diário) (TradingView/Reprodução)

Bitcoin (BTCUSD)

O bitcoin formou uma sequência de sete meses consecutivas de alta, impulsionado pelo fluxo de ETFs e temática do halving. O gráfico semanal do BTCUSD mostra o preço trabalhando perto do topo histórico. A tendência do gráfico semanal é de alta, apesar do movimento de correção desde o início de março de 2024. O preço se distanciou das médias móveis, mas não enxergamos sinais de correção técnica.

Bitcoin (semanal) (TradingView/Reprodução)

No curto prazo, o gráfico diário do bitcoin fez uma figura de bandeira e pode acionar um novo pivô de alta. As médias móveis de 21 e 50 dias têm um cruzamento de alta, indicando aumento da pressão compradora – os indicadores podem atuar como suporte em tentativas de correção.

O Índice de Força Relativa saiu do patamar de sobrecompra e voltou para o patamar neutro, mostrando um alívio no indicador. O rompimento do topo em US$ 73.700 pode acionar um novo pivô de alta com objetivos em US$ 83.300 (141,4%) e US$ 89.710 (161,8%).

Bitcoin (diário) (TradingView/Reprodução)

Ethereum (ETHUSD)

O gráfico do ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, tem um price action similar ao bitcoin. O preço encontrou suporte na média móvel de 50 dias e os compradores voltaram a ganhar força.

O movimento de correção foi mais forte que os anteriores, mas ainda não enxergamos sinais significativos de reversão de tendência. O rompimento da resistência em US$ 4.100 pode levar à formação de uma nova pernada de alta e aceleração da tendência. Os próximos objetivos são US$ 4.620 (141,4%) e US$ 4.900 (161,8%).

Solana (SOLUSD)

O criptoativo SOL é um destaque no ano de 2024. O preço rompeu uma base em US$ 125,00 e deu continuidade à tendência de alta do curto e médio prazo. O price action mostra maior amplitude dos dias de alta em relação aos dias de queda e pouca reação da ponta vendedora, com falha de rompimento da média móvel de 200 dias. As próximas resistências são as projeções da consolidação anterior em US$ 272,00 (161,8%) e US$ 327,00 (200%).

