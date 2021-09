Bitcoin supera US$ 50.000 e analistas projetam próximo alvo em US$ 55.000

Compradores de bitcoin estão realizando uma nova tentativa de ultrapassar a resistência no patamar dos 50 mil dólares. O rompimento dessa resistência poderia dar mais força para uma alta até os 55 mil dólares, de acordo com um aumento do otimismo no mercado. No momento, um suporte mais baixo é observado na região da média móvel de 200 dias, próximo dos 46 mil dólares.

O rally que começou em julho teve boas reações nos suportes. Sinais de sobrecompra e exaustão no lado superior levaram o bitcoin à uma fase de consolidação que já dura uma semana, que pode ser encerrada caso o bitcoin supere a atual resistência.

A maior criptomoeda em valor de mercado é negociada por 50.800 dólares no momento.

-

O índice de força relativa (RSI) no gráfico diário está em queda, reduzindo os níveis de sobrecompra e pode se estabilizar em torno da marca neutra em 50.

O bitcoin é negociado acima das médias móveis de 50 e 200 dias, sinalizando uma força na tendência de alta que está ganhado força após uma correção acentuada nos últimos meses.

Os touros podem continuar ativos ao longo do final de semana, embora estejam limitados à resistências de 55 mil dólares no curto prazo.

Texto traduzido e republicado com autorização da Coindesk

