Bitcoin supera US$ 17 mil e analistas apontam oportunidade de compra; ETH dispara 10%

Dados macroeconômicos dos Estados Unidos liberados na última semana fizeram com que o otimismo retornasse ao mercado cripto. Com capitalização de US$ 887 bilhões, as criptomoedas movimentam US$ 57 bilhões nas últimas 24 horas, apresentando altas significativas.

O bitcoin é cotado a US$ 17.244 no momento, com alta de 1,7% nas últimas 24 horas e 3,8% nos últimos 7 dias, segundo dados do CoinGecko. O volume de negociação da maior criptomoeda do mundo subiu 111% no último dia, de acordo com o CoinMarketCap.

Segundo Ayron Ferreira, analista-chefe da Titanium Asset Management, uma recuperação maior de curto prazo é possível, onde o preço pode vir a testar os próximos desafios, em US$ 18 mil e US$ 19,5 mil. “O ano começou bem para o bitcoin”, disse o analista chefe.

O bitcoin está em queda de quase 75% desde a sua máxima histórica, quando atingiu US$ 69 mil em novembro de 2021.

Os analistas da corretora cripto Bybit também assumem uma posição otimista para o bitcoin esta semana, apontando uma oportunidade de compra a preços mais baixos.

“Com base em gráficos fornecidos pela FundStrat, vemos haver um suporte muito forte no nível de US$ 16 mil a US$ 16,5 mil apontando que o bitcoin não deve recuar abaixo destes níveis ao longo da semana. Pelo lado da resistência há também uma força forte entre US$ 17,3 mil e US$ 17,5 mil, basicamente os mesmos níveis da semana passada”, afirmaram.

“Caso o mercado não se depare com novos problemas, a tendência é que um fundo seja formado neste níve de preço, tendo US$ 16 mil como seu ponto mais baixo e US$ 16,8 mil com seu nível médio, sugerindo que qualquer mergulho nestes patamares é uma oportunidade de comprar bitcoin com desconto”, acrescentaram.

Os dados macroeconômicos dos Estados Unidos liberados na última semana são alguns dos responsáveis pelo otimismo. O Payroll, divulgado na última sexta-feira, 6, e o PMI, trouxeram recuperação para os índices acionários americanos e para as criptomoedas.

O ether, a criptomoeda nativa da rede Ethereum, chegou a disparar mais de 10% nos últimos sete dias. Segundo dados do CoinGecko, a segunda maior criptomoeda do mundo é cotada a US$ 1.325 e subiu 4,8% nas últimas 24 horas. O volume de negociação está 199% maior nesta segunda-feira, 9.

Segundo Ayron Ferreira, os dados do Payroll demonstraram um cenário equilibrado; de um lado, as vagas de emprego criadas vieram maiores que o esperado e a taxa de desemprego veio mais baixa, ambas favorecendo uma leitura de força para a inflação.

Já o PMI ISM teria contribuído para a percepção de que a atividade econômica do setor de serviços está diminuindo. Pela primeira vez desde 2020 o indicador caiu significativamente, de 56,5 para 49,6. Para Ferreira, o PMI é um indicador muito relevante, pois o setor de serviços é um dos grandes contribuidores para a economia americana.

Ainda nesta semana, outros dados podem continuar impactando o mercado financeiro. Estão agendados um discurso de Jerome Powell, presidente do banco central americano, e a liberação de dados sobre a inflação no país, o CPI.

Apesar do otimismo ter retornado, os analistas da Bybit pedem cautela a investidores. Segundo eles, a alta do bitcoin não pode ser vista como uma mudança de tendência, e é preciso estar alerta para fatores adversos como o risco de novas falências e colapsos.

A situação entre as empresas cripto Genesis e Gemini foi citada como um destes fatores. Nesta segunda-feira, a Bloomberg revelou que o Digital Currency Group, conglomerado da Genesis, pode estar sob investigação da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).

“Portanto, qualquer queda [do bitcoin] para US$ 16 mil fornece uma oportunidade de compra e, qualquer alta acima de US$ 17,3 mil é uma oportunidade de venda. Dificilmente os níveis de suporte e resistência serão rompidos ao longo da semana”, concluem os analistas da Bybit.

Outras criptomoedas, como Solana e Cardano, também apresentaram alta significativa neste início de semana, disparando 11,4% e 18,7% em um dia, respectivamente.

