Bitcoin supera opções de investimento no Brasil e acumula maior alta de 2024

Apesar de um desempenho mais fraco no terceiro trimestre deste ano, o bitcoin ainda acumula uma valorização de mais de 60% em 2024 e, com isso, superou algumas das principais opções de investimento dos brasileiros. As informações fazem parte de um levantamento divulgado por Einar Rivero, CEO da Elos Ayta Consultoria.

De acordo com o levantamento, o ativo que teve o melhor desempenho no terceiro trimestre foi o ouro, que subiu mais de 13,22%. O segundo lugar ficou com o IDIV (Índice de Dividendos), com alta de 7,93%, enquanto o Ibovespa teve valorização de 6,38%. Na ponta negativa ficaram o dólar, com queda de 1,99%, e o IFIX (Índice de Fundos Imobiliários), que caiu 1,24%.

Considerando apenas o mês de setembro, o ouro também manteve a primeira posição, subindo 4,8%. Já o segundo lugar ficou com o bitcoin, que teve alta de 3,69%, seguido pelo IHFA (Índice de Fundos Multimercados), que valorizou 0,97%. Os destaques negativos foram o índice de Small Caps, o dólar e o Ibovespa, que caíram respectivamente 4,41%, 3,68% e 3,08%.

O bitcoin também foi destaque no acumulado de valorizações em 2024. De acordo com o levantamento da consultoria, a criptomoeda acumula uma "alta expressiva" de 68,44%. Com isso, ele possui uma ampla distância do segundo colocado, o Índice de BDRs, que teve ganhos de 41,96% no mesmo período. O terceiro lugar é do ouro, com alta de 27,85%.

Ainda no acumulado anual, o pior desempenho é do Índice de Small Caps, com perdas de 13,67%, seguido pelo Ibovespa, que caiu 1,77%, e pelo IFIX, que acumula queda de 0,16% e está "praticamente estável" no período, segundo o levantamento.

A consultoria apresentou também o desempenho das opções mais populares de investimento dos brasileiros nos últimos 12 meses encerrados em setembro de 2024. O bitcoin também é o maior destaque nesse período, com ganhos de 156,59%. A distância para o segundo colocado é ainda maior, com o Índice de BDRs somando 52,98%.

Liderança do bitcoin

Na prática, o dado significa que a criptomoeda mais do que dobrou de valor entre o final do ano de 2023 e os três primeiros trimestres de 2024, mesmo após ter um desempenho alternando entre quedas e lateralidade a partir de junho deste ano.

Para Einar Ribero, "o ano de 2024 tem sido marcado pela volatilidade nas aplicações, com ativos de maior risco, como o bitcoin, apresentando retornos excepcionais, enquanto ativos de renda variável mais tradicionais, como o índice de Small Caps, enfrentam dificuldades. O destaque contínuo do ouro, tanto no terceiro trimestre quanto no acumulado do ano, reflete a busca por segurança em um ambiente de incerteza global".

Apesar disso, é importante lembrar que o bitcoin é um ativo de risco mais elevado que outras aplicações tradicionais e, por isso, precisa ser avaliado dentro de uma estratégia de investimento mais ampla, envolvido diversificação de carteira e uma alocação apropriada para o ativo.