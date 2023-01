Bitcoin se aproxima de recorde de 10 anos enquanto outras estatísticas revelam otimismo do mercado

A primeira criptomoeda do mundo, o bitcoin, está a um dia de igualar sua histórica sequência de 15 dias seguidos de valorização se o movimento positivo de preços continuar.

Em novembro de 2013, o bitcoin registrou um movimento de preço positivo consistente por 15 dias, configurando a mais longa sequência de alta em sua história.

₿REAKING: #Bitcoin price has increased 14 days in row — A single day away from making a historic new record! pic.twitter.com/qclJhikcds

"URGENTE: O preço do bitcoin subiu 14 dias seguidos - a um dia de bater um novo recorde histórico!"

No momento, o bitcoin está no décimo quarto dia de sua seqüência de vitórias, atingindo máximas de quatro meses no processo.

Mais um dia de movimento ascendente de preços corresponderá à seqüência de 2013. Se o bitcoin continuar valorizando outros dias depois disso, ele estabelecerá um novo recorde de todos os tempos.

No entanto, esta não é a única métrica de alta cruzando para um novo território.

Os endereços Ethereum contendo pelo menos algum ether logo ultrapassarão a marca de 100 milhões, dada a quantidade atual de endereços de carteira e a taxa de crescimento histórica da métrica.

Em 16 de janeiro, a empresa de análise on-chain de criptomoedas Glassnode disse que o número de endereços de Ethereum acima de zero atingiu um recorde histórico de quase 92,5 milhões.

📈 #Ethereum $ETH Number of Non-Zero Addresses just reached an ATH of 92,483,337

"O número de endereços acima de zero atingiu uma máxima histórica de 92.483.337"

De acordo com os dados, a Ethereum está a apenas 7,5 milhões de endereços acima de zero de cruzar o marco de 100 milhões.

Desde 2019, o número aumentou cerca de 20 milhões por ano. Se essa taxa continuar, é provável que as carteiras de Ethereum acima de zero possam atingir 100 milhões em algum momento do segundo trimestre de 2023.

Outra métrica da Ethereum que não para de crescer é o número de validadores — entidades responsáveis por validar as transações feitas na blockchain.

A contagem de validadores da Ethereum ultrapassou a marca de 500.000 em 12 de janeiro, de acordo com dados da BeaconScan.

O recorde ocorre quando o hard fork Shangai previsto para março permitirá — entre outras coisas — que os validadores finalmente saquem o ether mantido em staking para que pudessem atuar como validadores da rede.

Os Estados Unidos são o país mais receptivo para pagamentos feitos com criptomoedas.

Mais da metade de uma lista de 250 empresas que aceitam criptomoedas como pagamento eram baseadas nos EUA, de acordo com o relatório Forex Suggest Crypto Acceptance publicado em 14 de janeiro, dando ao país o primeiro lugar no ranking de empresas que aceitam criptomoedas.

Os EUA foram seguidos pelo vice-campeão Reino Unido, enquanto o terceiro lugar coube ao Canadá.

O comércio eletrônico é a indústria mais amigável a pagamentos com criptomoedas, seguida pelo setor de turismo.

A maior empresa em termos de capitalização de mercado a aceitar criptomoedas é a Microsoft. A gigante de tecnologia está avaliada em US$ 1,8 trilhão.

Nem tudo é otimismo, no entanto. O Wrapped Bitcoin (WBTC), uma versão sintética do bitcoin na Ethereum, viu seu suprimento cair 35% desde maio.

Um tweet publicado em 17 de janeiro pela Glassnode revelou que a alta histórica de maio de 2022 de 285.000 WBTC na Ethereum ocorreu logo antes do colapso do preço do TerraLunaClassic (LUNC) e de sua stablecoin algorítmica TerraClassicUSD (USTC).

The total $WBTC Balance wrapped on #Ethereum has declined by over 35% since the collapse of the LUNA/UST project

At the peak, there were 285k #Bitcoin wrapped on #Ethereum, and this has since fallen by 101.55k $WBTC over the course of 2022

📊 Live Chart: https://t.co/y3COK5pbuA pic.twitter.com/QWRYyBcV7j

— glassnode (@glassnode) January 17, 2023