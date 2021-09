Bitcoin rompe os US$50.000 e a tendência de alta ganha ainda mais força

por Lucas Costa*

O bitcoin subiu cerca de 6% na última semana, com o rompimento dos tão esperados US$50.000.

No gráfico diário, a criptomoeda atingiu o alvo dos US$50.605,00 (projeção de 100% do pivô de alta anterior, indicado pela seta vermelho), e observamos um movimento de pullback (correção de um movimento de alta) na média móvel de 200 períodos.

As retrações de Fibonacci podem ser usadas para observar quais as possíveis regiões de correção que o preço deve enfrentar dificuldades de rompimento, a pernada de queda entre 14/04 (US$64.900) e 22/06 (US$28.800) é um movimento de referência importante (seta laranja). Nesse caso, as retrações que são resistências importantes se encontram em US$51.110,00 e US$56.380,00.

A pressão compradora se mantém na cripto e acreditamos na continuidade de movimento. Os próximos alvos foram traçados em regiões que apresentam confluências de Fibonacci (proximidade entre retração da queda e projeção do pivô), com alvos em US$56.350 a US$58.830. É importante que o preço se mantenha acima da média móvel de 200 períodos em US$46.000.

-

Ethereum (ETH/BTC)

O ether fechou a última semana com uma alta de aproximadamente 15,5%, sendo negociado a 0,07612BTC. O indicador de média móvel de 21 períodos se encontra com inclinação ascendente, indicando continuidade na tendência de alta, com o preço trabalhando acima da mesma (preço acima da média móvel é um sinal positivo para a alta). O gráfico diário mostra a formação de uma figura de pivô de alta (indicado pela seta vermelha), que indica pressão compradora e o início de uma nova pernada de alta. Utilizamos a figura citada para projetar alvos baseado em Fibonacci desse novo movimento de impulsão, resultando em 0,08112BTC (projeção de 100%) e 0,09116BTC (projeção de 161,8%) como pontos de resistência que o preço pode enfrentar. É importante ressaltar que o topo anterior em 0,08205BTC é também uma importante resistência.

Chainlink (LINK/BTC)

O criptoativo da Chainlink está sendo negociado próximo de 0,00067650BTC, com alta de aproximadamente 22% na última semana. No gráfico diário, vemos o rompimento da média móvel de 200 períodos (que atuava como importante resistência) e da lateralidade formada. Movimentos de rompimento de “caixote” costumam gerar uma impulsão a favor do rompimento, pela pressão compradora e desistência de vendedores. A projeção da figura rompida (seta vermelha) nos fornece alvos em 0,00069270BTC e 0,00080130BTC.

Polkadot (DOT/BTC)

A criptomoeda da rede Polkadot teve uma desvalorização de cerca de 26% na última semana, sendo cotada em 0,00066361BTC. O gráfico diário mostra o preço formando uma figura chamada de triângulo (seta vermelha - quando temos topos descendentes e fundos ascendentes), cujo rompimento pra cima pode levar a uma nova pernada de alta, sendo então uma região decisiva de teste do apetite comprador. A tendência de curto prazo segue de alta, com o preço trabalhando acima da média móvel de 21 períodos (isso é importante, pois mostra que a direção da tendência é ascendente). O rompimento da figura citada nos 0,00068818BTC pode projetar alvos em 0,00080788BTC e 0,00088187BTC.

Uniswap (UNI/BTC)

O criptoativo da Uniswap subiu cerca de 3% na última semana, que foi marcada por muita volatilidade no criptoativo. O gráfico diário mostra a formação de topos descendentes (seta laranja), indicando falha na tentativa de novas altas. A expectativa para as próximas semanas é de mais indefinição no curto prazo, com a possibilidade de teste na região dos 0,00048BTC (retângulo azul), que é uma região de suporte anterior onde houve interesse comprador. O cenário é confirmado caso o preço continue trabalhando abaixo da média móvel de 200 períodos 0,000592BTC (sinalizando pressão vendedora).

Binance Coin (BNB/BTC)

A criptomoeda da Binance teve uma leve queda de aproximadamente 0,84% na última semana volátil, negociando a 0,009625BTC. O gráfico mostra o rompimento de uma linha de tendência de baixa (seta azul), o que sinaliza retomada de pressão compradora no ativo para novas altas. Observamos a formação de uma figura de bandeira de alta (seta vermelha - figura que indica continuidade de movimento) em uma região de resistência (seta laranja - topo anterior), o que representa uma movimento decisivo para o curto prazo. Sendo assim, o criptoativo precisa trabalhar acima do topo anterior (0,0101BTC) para a continuidade de alta (tendência de alta é formada por topos e fundos ascendentes).

Cardano (ADA/BTC)

A Cardano apresentou sua primeira semana de queda (cerca de 4%), após a forte alta das últimas 3 semanas. A sua tendência segue de alta, com formação de topos e fundos ascendentes, e médias inclinadas pra cima. No gráfico diário, observamos o preço fazendo uma correção saudável na média móvel, o que pode apresentar uma oportunidade de entrada a favor da tendência com stop mais curto. Os novos alvos a serem atingidos podem ser obtidos projetando a primeira pernada de alta do movimento vigente (o mercado se movimenta com impulsão e correção, podemos projetar o movimento de impulsão anterior para mostrar níveis a serem testados), o que nos dá 0,00006959BTC e 0,00007603BTC como possíveis pontos de resistência.

Ripple (XRP/BTC)

A Ripple teve uma valorização de aproximadamente 8% na última semana, e é negociada a 0,00002630BTC. O gráfico diário mostra o início de um novo movimento de alta após uma correção na média móvel de 21 períodos, que é um importante nível de suporte para retomada da força compradora. A expectativa para os próximos dias é que o preço ative uma figura de pivô de alta (figura que sinaliza a possibilidade de um novo movimento de impulsão de alta após uma correção) com o rompimento dos 0,00002867BTC. As próximas resistências podem ser obtidas com a projeção da figura de alta (seta laranja), e nos dá os níveis de 0,00003392BTC e 0,00003651BTC como regiões a serem testadas.

Polygon (MATIC/BTC)

A multi-chain Polygon apresentou uma alta de aproximadamente 12% na última semana, negociada a 0,00003181BTC . No gráfico diário, a cripto forma uma linha de tendência de alta (seta azul), que é uma região de suporte do movimento de queda e conecta os fundos ascendentes. O rompimento do topo anterior em 0,00003625BTC pode gerar um novo impulso de alta, com alvos nas retrações de Fibonacci do movimento de queda (ferramenta que mostra possíveis resistências baseadas em correções de um movimento anterior) em 0,00004555BTC (61,8%) e 0,00005130BTC (76,4%).

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual Digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.