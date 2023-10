Bitcoin retoma tendência de alta de 2023 após valorização de 29% em outubro, afirma relatório

O bitcoin deve terminar 2023 como começou, disse a empresa de análise on-chain Glassnode em uma referência direta à valorização de quase 30% registrada até agora em outubro.

Na última edição do boletim informativo semanal, "The Week On-Chain", lançado em 24 de outubro, os pesquisadores afirmaram que a semana passada "estabelece a base" para a retomada da tendência de alta do preço do bitcoin.

Preço do bitcoin supera de forma "convincente" os níveis de resistência

Ao atingir US$ 35.200 esta semana, o bitcoin rompeu várias linhas de tendência importantes, que haviam atuado anteriormente como suporte durante meses.

Essas linhas incluíam várias médias móveis (MA), entre elas a média móvel simples de 200 semanas em US$ 28.400 – a "linha de suporte clássica do "mercado de baixa."

"Após um mês de alta no mercado, os touros encontraram força suficiente nesta semana para romper de forma convincente as médias de 111 dias, 200 dias e 200 semanas."

Dessa forma, a lucratividade de vários grupos de investidores melhorou consideravelmente. A chamada base de custo dos especuladores e recém-chegados ao mercado também está próxima de US$ 28.000.

"A base de custo dos detentores de curto prazo (STH) agora também está no espelho retrovisor em US$ 28.000, colocando o investidor recente com um lucro médio de +20%", continuou a Glassnode.

Os pesquisadores apresentaram um gráfico da relação entre o valor de mercado e o valor realizado dos detentores de curto prazo (STH-MVRV), que acompanha a lucratividade das moedas dos STHs. Eles observaram que, mesmo antes da alta de outubro, nenhum comportamento importante de capitulação era visível.

"Podemos ver casos em 2021-22 em que o STH-MVRV atingiu correções relativamente profundas de -20% ou mais", explicou o boletim.

"Embora a liquidação de agosto tenha provocado uma baixa de -10%, é digno de nota o quão superficial é esse declínio do MVRV em comparação, sugerindo que a correção recente encontrou um suporte digno de nota, sendo um precursor do rali desta semana."

Bitcoin "estabelece as bases" para um ano positivo

As participações de STHs em comparação com os detentores de longo prazo (LTHs) encontra-se em níveis historicamente baixos.

Apesar de enfrentarem seus próprios problemas de lucratividade, os LTHs agora possuem mais de três quartos da oferta disponível de bitcoin pela primeira vez.

A base de custo destas entidades é mais baixa, em torno de US$ 20.000. Embora alguns traders acreditem que o bitcoin ainda possa retornar a esse nível no curto prazo, a Glassnode está otimista sobre o final do ano para o preço do bitcoin.

"Uma proporção significativa do suprimento e dos investidores agora se encontra acima do preço médio de equilíbrio, localizado em torno de US$ 28 mil", concluiu.

"Isso estabelece a base para uma retomada da tendência de alta da primeira metade de 2023. No mínimo, o mercado ultrapassou vários níveis-chave em que a psicologia agregada dos investidores provavelmente estará ancorada, portanto é importante ficar de olho nas próximas semanas."

De acordo com os dados do recurso de monitoramento de dados on-chain CoinMarketCap, o par BTC/USD acumula uma alta de 29% neste mês. Segundo os padrões históricos de outubro, se trata de um número ainda relativamente modesto.

