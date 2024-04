Bitcoin recua para US$ 68 mil, mas otimismo do mercado continua ‘extremo’

Nesta segunda-feira, 1, o bitcoin e muitas das principais criptomoedas apresentam um leve recuo em suas cotações após um início de ano extremamente otimista. No entanto, o sentimento de “ganância”, que sinaliza a expectativa de investidores por novas altas, continua “extremo” no mercado.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 68.787, com queda de 2,5% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Apesar do recuo, a principal criptomoeda do mercado ainda apresenta alta de aproximadamente 63% desde o início do ano.

Otimismo e expectativas de alta

Os ETFs de bitcoin à vista lançados nos EUA no início do ano capitanearam boa parte da onda de otimismo do mercado de criptomoedas em 2024. Agora, alguns meses depois de seu lançamento, eles continuam impactando significativamente o setor.

"Analisando os ETFs de bitcoin à vista, notamos que a última semana registrou apenas net flows positivos, com os ETFs da BlackRock (IBIT) e Fidelity (FBTC) liderando as entradas de capital. Caso essa tendência de captação persista, pode-se esperar a continuação da valorização do BTC ao decorrer da semana”, comentou João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

O Índice de Medo e Ganância, que mede o sentimento do mercado cripto, sinaliza “ganância extrema” por parte de investidores em 79 pontos nesta segunda-feira, 1. Isso significa que boa parte dos investidores e especialistas acreditam em novas altas na cotação das criptomoedas.

Criptomoedas hoje

Além do bitcoin, o ether é cotado a US$ 3.498 no momento, com queda de 3,2% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Entre as 20 maiores do mundo por valor de mercado, XRP, Cardano, Polkadot, Chainlink, Polygon e Uniswap despencam entre 3,5% e 5% no mesmo período.

Outras criptomoedas se destacam por continuarem subindo mesmo enquanto a maioria recua. São elas TonCoin e Bitcoin Cash, que subiram 3,7% e 6,6%, respectivamente, nas últimas 24 horas.

