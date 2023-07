Bitcoin pode desafiar o dólar americano: ‘questão de tempo’, diz especialista

Depois de despencar em 2022, o bitcoin sobe 77% desde o início de 2023. A primeira e maior criptomoeda do mundo pode, no futuro, desafiar a soberania do dólar norte-americano e até mesmo acabar com as profissões de auditor, contador e advogado, segundo Tim Draper.

“Ter um banco e um governo decidindo qual moeda é boa não é tão eficaz quanto ter um bitcoin onde há um terceiro confiável, que são centenas de milhares de nós garantindo que a transação foi feita corretamente”, justificou Draper ao The Claman Countdown, da Fox Business.

“É apenas uma tecnologia melhor e mais segura, e acho que eventualmente o resto do mundo vai aderir”, acrescentou.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Polkadot e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

O especialista, que ficou famoso por ter comprado 30 mil bitcoins em um leilão realizado pelo FBI em 2014, virou um grande defensor do ativo digital. A compra foi a primeira do tipo no país envolvendo criptoativos apreendidos e, em seis anos, o bitcoin registrou uma valorização expressiva, fazendo com que o montante valesse mais de US$ 600 milhões.

Além do investimento em bitcoin, Tim Draper é fundador da Draper Associates e também é famoso por ter investido em várias empresas de sucesso quando ainda estavam em seus estágios iniciais, como Tesla, Twitter e SpaceX.

O bitcoin ainda pode transformar o sistema monetário e o comércio mundial, segundo Draper.

"Bitcoin é aceito em todo o mundo, e é apenas uma questão de tempo até os varejistas reconhecerem que podem economizar 2% aceitando bitcoin. Eles não precisam pagar aos bancos e aos fabricantes de cartões de crédito”, disse ele na entrevista.

Profissões de auditor, contador e advogado vão acabar

"Através de IA e cripto, jurídico, contabilidade e movimentação de moedas podem ser feitas automaticamente e não requerem um auditor, contador ou advogados. Os impostos podem ser pagos em bitcoin. Pode ser automático”, concluiu o especialista.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Polkadot e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok