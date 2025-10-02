Bitcoin pode atingir US$ 200 mil no último trimestre de 2025, projeta empresa

A empresa de análise de mercado CryptoQuant divulgou um relatório nesta semana em que afirma que o bitcoin tem potencial para atingir um preço na casa dos US$ 200 mil ainda no último trimestre deste ano. A projeção implicaria em um novo recorde da criptomoeda.

No relatório, a empresa afirma que a tendência para a criptomoeda é de alta nos próximos meses, mas ainda é difícil cravar qual deve ser o valor final do ativo neste ano. A CryptoQuant acredita que ele deve ficar em uma faixa entre os US$ 160 mil e os US$ 200 mil.

Entre as causas para essa valorização, a empresa destaca uma demanda crescente pelos ETFs do bitcoin desde julho, com uma taxa de expansão na casa das 62 mil unidades da criptomoeda por mês. Esse nível de demanda superaria todos os ciclos de alta do ativo nos últimos anos.

Além disso, grandes investidores de varejo da criptomoeda seguem comprando unidades. A visão da CryptoQuant é que a marca essencial para o futuro do preço da criptomoeda é a casa dos US$ 116 mil, que deve ser determinante para a próxima fase do ciclo do ativo.

Entretanto, a empresa ressalta que o bitcoin já tem conseguido operar acima dessa faixa, o que reforça o potencial da criptomoeda de disparar até a faixa de preço projetada atualmente. Outro ponto positivo apontado no relatório é uma expansão da liquidez no mercado, o que ajuda movimentos de alta.

A visão da CryptoQuant é que o mercado tem passado por uma redução da pressão de venda do ativo nos últimos meses, em especial em um cenário com menos realização de lucros por parte de investidores. Com isso, a perspectiva da empresa também é de um cenário de alta facilitado.

O relatório indica que, historicamente, a demanda pelo bitcoin cresce no quarto trimestre, algo essencial para ciclos de alta anteriores da criptomoeda em anos como 2020, 2021 e 2024, respectivamente.

Nesse sentido, a projeção da empresa é que o grau de alta dependerá principalmente do fôlego de demanda em torno da criptomoeda nos próximos meses. Para isso, o cenário macroeconômico deverá ser determinante, em especial considerando a situação dos Estados Unidos.

