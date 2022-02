Bitcoin passa de US$ 40 mil e liquida US$ 50 milhões em posições vendidas

O bitcoin voltou a ultrapassar a marca de US$ 40 mil nesta sexta-feira, 4, pela primeira vez em duas semanas, ao mesmo tempo que a volatilidade de Wall Street provou ser uma benção para os investidores mais otimistas da criptomoeda.

-

Liquidações aumentam para posições vendidas de bitcoin

Dados do Cointelegraph Markets Pro e TradingView mostraram que o par BTC/USD subitamente ultrapassou os US$ 40 mil em 4 de fevereiro, apenas 2 horas após a abertura de Wall Street produzir ganhos rápidos.

Até o momento, o par subiu US$ 3 mil em 2 horas — um desempenho inesperadamente forte, que naturalmente causou uma dor significativa aos vendedores a descoberto.

De acordo com o Coinglass, as liquidações de bitcoin foram de US$ 50 milhões nas últimas 4 horas, com a liquidação total do mercado passando dos US$ 100 milhões.

-

Os analistas, que estavam de olho na faixa dos US$ 39,6 mil para ser testada e mantida, estavam igualmente otimistas.

“Bem, acho que as pessoas começaram a sentir FOMO”, comentou Michaël van de Poppe, colaborador do Cointelegraph. A sigla é uma expressão utilizada para se referir aos investidores que agem por impulso a partir do medo de perder uma boa oportunidade.

A sessão de Wall Street abriu com novos ganhos para a Amazon, ajudando assim a alimentar o movimento de alta das criptomoedas, apesar dos dados da empresa contrastarem com o desempenho de suas ações.

Em meio a um ambiente de indecisão no curto prazo, muitos aproveitaram a oportunidade para reiterar metas de preços mais altas.

"Duvido que haja estoque à vista para vender a US$ 40 mil. O que ia ser vendido já foi vendido em uma tendência de queda de dois meses encerrada por um pânico macro", comentou uma conta popular do Twitter sobre a sustentabilidade dos movimentos.

"Também duvide de compradores na área de US$ 30 mil comprados para vender aqui. Algo similar em muitos aspectos ao nível de US$ 6 mil em 2019."

O par BTC/USD atingiu US$ 40,45 mil na Bitstamp antes do início da fase de consolidação, com a volatilidade ainda muito em evidência.

Ether sobe quase 30% em relação às quedas de janeiro

As outras criptomoedas seguiram o exemplo, com o ether subindo mais de 10% no dia para atingir a marca de US$ 3 mil.

O par ETH/USD foi negociado pela última vez em um importante nível psicológico no dia 21 de janeiro, junto com o bitcoin, e há pouco mais de dez dias estava mais próximo dos US$ 2 mil.

-

Outras entre as dez principais criptomoedas em valor de mercado estão no verde, com o melhor desempenho sendo o da Solana, que está chegando a uma alta de 13%.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok