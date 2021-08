Bitcoin mira suporte conforme vencimento de US$ 2 bi em opções se aproxima

O preço do bitcoin está novamente vivendo um momento de turbulência, com queda considerável nas últimas horas e o menor valor da semana, enquanto o mercado aguarda o vencimento bilionários de opções mensais que se aproxima.

A criptomoeda é negociada atualmente na faixa dos 47 mil dólares, com uma queda de 4,4% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do Coindesk 20. A queda reverteu a alta de 2,7% da última quarta-feira, 25, e ressaltou a posição da média móvel (MA) de 200 períodos no gráfico diário, localizada na faixa dos 46 mil dólares.

“O que visualizamos no momento é uma típica volatilidade nos preços pré-vencimento”, disse Phillipe Bekhazi, CEO da XBTO Group. “O mercado geralmente se recupera após a liquidação mensal”.

Um total de 42.500 contratos de opção, que valem praticamente 2 bilhões de dólares, têm seu vencimento programado para esta sexta-feira, 27, de acordo com dados da Skew. A Deribit, corretora de derivativos de criptomoedas que lidera o mercado de opções de bitcoin, irá liquidar a maioria dos contratos em aberto às 5 horas da manhã.

-

Desde janeiro, dados demonstram que o bitcoin tende a se mover em direção ao “ponto de dor máxima” conforme o vencimento das opções se aproxima, e enfrenta um movimento direcional sólido após a liquidação dos contratos.

Na teoria tradicional do mercado, esse comportamento dos preços é resultado da ação dos vendedores de opções, principalmente investidores tradicionais, que manipulam o mercado à vista para empurrar os preços dos ativos para mais perto do preço no qual o maior número de contratos de opções em aberto expiram sem valor, rendendo resultando em grandes prejuízos – ou a "dor máxima" – para os compradores de opções, minimizando o prejuízo dos vendedores.

A história aparenta estar se repetindo, já que o ponto de dor máxima para o vencimento mensal da próxima sexta-feira, 27, é próximo dos 44 mil dólares, de acordo com a Deribit. O mercado de opções também se tornou pessimista no curto prazo, com uma inclinação positiva nas opções de venda na última semana.

Isso é um sinal de que opções de venda, ou apostas na continuação do movimento de baixa no curto prazo, estão gerando uma demanda maior do que a de opções de compra. A inclinação mensal é neutra, enquanto a trimestral e a semestral continuam negativas, indicando tendência de alta no longo prazo.

-

Um fluxo de entrada contínuo de bitcoins nas corretoras de criptoativos também pode aumentar a volatilidade dos preços. Dados da empresa de análise de blockchain CryptoQuant demonstram que a Huobi recebeu 23.256 bitcoins na manhã de hoje.

“É um depósito real de um usuário”, contou Ki-Young Ju, o CEO da CryptoQuant. Usuários geralmente transferem bitcoins para corretoras quando planejam liquidar suas unidades do criptoativo ou vender para fundos derivativos e negociar criptomoedas alternativas, gerando maior turbulência nos preços.

“A reserva de bitcoin nas corretoras está aumentando ultimamente, e isso poderia afetar o mercado no curto-prazo”, disse Ki-Young Ju. “Esses bitcoins podem ser vendidos, utilizados como garantia para negociações de derivativos ou altcoins. De qualquer forma, isso aumenta a volatilidade do mercado”.

Do ponto de vista da análise técnica, a tendência imediata se tornou de queda, dado que a criptomoeda falhou em manter seus ganhos acima de 50 mil dólares no começo da semana.

“Tanto o bitcoin quanto o ether confirmaram sinais de contratendência de venda no curto-prazo segundo indicadores DeMARK, que foram bastante oportunos no passado como indicadores de inflexões no curto-prazo”, disse Katie Sotckton, fundadora da Fairlead Strategies. “Os sinais são de mais uma ou duas semanas de ação “de lado” ou em queda nos preços”.

Stockton adicionou que enquanto impulso no médio prazo continuar positivo, certa gestão de risco será necessária para o cenário imediato, considerando a MA de 50 dias em suporte inicial de 39.652. Enquanto isso, Bekhazi da XBTO mencionou a faixa dos 46.800 como um importante suporte.

Texto traduzido e republicado com autorização da Coindesk

