Bitcoin luta para se manter acima da MA200 e segue em busca dos US$50.000

por Lucas Costa*

O bitcoin valorizou cerca de 7,30% na última semana, negociando próximo do nível dos US$47.000, apesar do volume mais baixo em relação à média das últimas 20 semanas. Segundo as métricas do site CoinMarketCap, a dominância da principal cripto se mantém em cerca de 43.6%.

No gráfico diário, o bitcoin segue em tendência de alta, apesar do movimento enfraquecido da última semana. A faixa de preço dos US$45.000 é uma importante região de briga, fortalecida pela média móvel de 200 períodos (MA200), indicador muito importante para identificar suportes e resistências na análise técnica.

O rompimento dos US$42.500 ativou um de pivô de alta, após a acumulação entre maio e final de julho, e as projeções de Fibonacci do movimento possuem alvos em US$50.610 e US$58.850. É importante a sustentação do preço acima da média móvel de 200 períodos (US$45.500) para continuidade do apetite comprador.

Ethereum (ETH/BTC)

O preço do ether possui indecisão no curto prazo, e na semana valorizou de 2,43% em relação ao bitcoin, sendo negociada em 0.06936BTC por unidade de ETH. Acompanhamos no gráfico diário a região dos 0.07195BTC atuando como resistência (61.8% entre o topo do dia 15 de maio e fundo do dia 23 de maio).

A expectativa é de alta, com alvos nas próximas retrações de Fibonacci em 0.07195BTC (61.8%) e 0.07595BTC (76.4%). O topo anterior em 0.08240BTC é uma importante resistência a ser testada, caso o preço continue trabalhando acima dos 0.06500BTC. O nosso alerta é para o enfraquecimento do movimento, mostrado pelo Índice de Força Relativa (RSI), que pode se estender pelos próximos dias.

Chainlink (LINK/BTC)

O criptoativo da plataforma de smart contracts Chainlink é negociada próximo de 0.00063453BTC, com uma valorização de 12,70% na última semana. No gráfico diário, a cripto forma um pivô de alta, que indica pressão compradora. Acreditamos na aceleração do movimento, caso o preço se sustente acima da média móvel de 200 períodos e topo anterior (0,00061335BTC e 0,00062751BTC), com alvo na retração de Fibonacci dos 0,00082300BTC (61.8%). A falha do cenário pode levar ao teste dos 0,00048200.

Polkadot (DOT/BTC)

O criptoativo da rede Polkadot valorizou cerca de 9,80% essa semana, sendo negociada na faixa de 0,00052930BTC. O gráfico diário mostra um pivô de alta (figura de continuidade), que é confirmado pelo rompimento da região dos 0.0005BTC. A média móvel de 21 períodos tem inclinação ascendente, indicando pressão compradora, e aumenta a expectativa pelo teste do topo anterior. O rompimento da figura citada pode levar aos alvos de Fibonacci em 0.00055530BTC (141,4%) e 0.00058447BTC (161.8%).

Uniswap (UNI/BTC)

A pressão compradora diminuiu na Uniswap, mas o movimento de curto prazo ainda é de alta com valorização de 5,75% na última semana. O gráfico diário tem lateralidade, após o teste da retração de Fibonacci, uma importante resistência para o ativo. A aceleração da alta pode ocorrer com o rompimento dos 0.00068265BTC, que sinaliza a formação de um topo mais alto que o anterior. A projeção de Fibonacci apresenta alvos em 141.4% (0.00077761BTC) e 161.8% (0.00082439BTC). A falha do cenário pode levar ao teste da média móvel de 200 períodos em 0,00058039BTC.

Binance Coin (BNB/BTC)

O criptoativo da Binance Smart Chain teve uma alta de aproximadamente 12% na última semana, sendo cotada em 0,009178BTC. O gráfico mostra um fundo duplo em suporte dos 0,007632BTC, figura de reversão de baixa para alta e que sinaliza apetite comprador na região. Acreditamos no rompimento da linha de tendência de baixa anterior (principal resistência), que caso confirmado pode levar topos mais altos em 0,010125BTC, e projeta alvos em 0,011160BTC e 0,0111671BTC.

Cardano (ADA/BTC)

A pressão compradora atuou forte na Cardano durante a última semana, sendo negociada a 0,00004557BTC (alta de 40%). No gráfico, temos a expectativa de teste do topo anterior em 0,00004895BTC. É importante ressaltar que o preço se encontra distante da média móvel de 21 períodos (0,00003872BTC), e a falha de rompimento do topo citado pode levar a um movimento de regressão à média. Acreditamos na continuidade da alta, porém o cenário do pullback pode confirmar melhor o movimento.

Ripple (XRP/BTC)

A Ripple rompeu a resistência dos 0,00002000BTC e os compradores pressionam o preço, com uma alta de 53% na última semana. O gráfico diário mostra impulsão de movimento e aumento de volume, confirmando o rompimento da lateralidade anterior. A expectativa para os próximos dias é de teste das retrações de Fibonacci em 0,00003020BTC (61,8%) e 0,00003360BTC (76,4%), enquanto correções saudáveis podem encontrar suporte na média móvel de 21 períodos (0,00002050BTC).

Polygon (MATIC/BTC)

O criptoativo da multi-chain Polygon teve uma forte alta de aproximadamente 27% durante a última semana, negociada a 0,00003237BTC. No gráfico diário, forma fundo mais alto e preço trabalha acima da média móvel de 21 períodos, indicando presença compradora e possibilidade de reversão de tendência de baixa para alta. A continuidade do movimento de alta tem alvo esperado nas retrações de Fibonacci em 0,00003650BTC (38,2%) e 0,00004550BTC (61,8%), caso o preço continue acima dos 0,00002800.

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual Digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.