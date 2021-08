Bitcoin inicia movimento de lateralização e se mantém acima dos US$ 46.000

O bitcoin registrou uma série fundos mais baixos nos últimos dias, demonstrando que compradores continuam realizando lucros obtidos com o criptoativo. No momento, a criptomoeda está presa no patamar entre 46 e 50 mil dólares, entre uma resistência e um suporte. e seu preço se manteve praticamente lateralizado durante os últimos dias.

Essa consolidação pode persistir durante esta semana, já que a alta nos preços iniciada em 6 de agosto rompendo os 42 mil dólares começa a dar sinais de exaustão.

O índice de força relativa (RSI) está praticamente sobrevendido no gráfico de quatro horas, de forma similar aos níveis atingidos pelo indicador nos dias 19 e 26 de agosto (evidenciados no gráfico), que antecederam movimentos de alta nos preços.

O primeiro suporte está próximo da média móvel de 100 períodos no gráfico de quatro horas, na faixa dos 47 mil dólares.

No curto prazo, o bitcoin está perdendo a sua força, o que é típico durante uma fase de consolidação. No entanto, se o suporte de 46 mil dólares for quebrado, há o risco de uma queda mais profunda até o nível de 42 mil dólares.

