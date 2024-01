Bitcoin tem queda expressiva após ETF e pode cair para US$ 36 mil, aponta especialista

O bitcoin, maior criptomoeda do mundo em valor de mercado, vem apresentando uma queda expressiva nos últimos dias. Pouco tempo após a aprovação de diversos ETFs de bitcoin à vista nos EUA pela Comissão de Valores Mobiliários do país (SEC, na sigla em inglês), uma série de fatores está empurrando o preço da principal cripto para baixo, contrariando as expectativas de muitos especialistas.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 38.598, com queda de 5,4% nas últimas 24 horas. Nos últimos 30 dias, a criptomoeda já acumula uma queda de 11,9%, de acordo com dados do CoinMarketCap.

O movimento de queda expressivo se iniciou pouco tempo depois da aprovação do ETF de bitcoin nos EUA, em um fenômeno classificado por especialistas como “compre o boato, venda o fato”. A maior criptomoeda em valor de mercado atualmente pode continuar caindo ainda mais, de acordo com especialistas.

“O bitcoin iniciou a semana perdendo um importante suporte, o de US$ 40 mil. A maior probabilidade é de buscar o suporte de US$ 36 mil, como viemos alertando há alguns dias”, comentou Fernando Pereira, analista da Bitget.

Um dos principais fatores para a queda do bitcoin é a saída expressiva de dinheiro do GBTC, maior fundo de bitcoin que virou um ETF após a aprovação recente da SEC. Investidores que tinham seu dinheiro no GBTC agora podem retirá-lo sem precisar pagar um prêmio no mercado secundário. O fundo já perdeu bilhões de dólares em ativos sob gestão, mas ainda é o maior ETF de bitcoin atualmente.

