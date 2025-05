Bitcoin hoje: pausa no impulso comprador pode abrir espaço para novas quedas, diz especialista

Nesta quarta-feira, 28, o bitcoin segue negociado em US$ 109 mil, apresentando pouca variação de preço e negociação "lateralizada" após ter apresentado correções e se recuperado nos últimos dias. A principal criptomoeda do mercado atingiu recentemente uma nova máxima histórica, próxima de US$ 112 mil.

No momento, o butcoin é cotado a US$ 109.042, com queda de 0,4% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos trinta dias, a maior criptomoeda do mundo ainda acumula alta de 14%.

"O mercado de criptomoedas segue em clima de otimismo, sustentado por fundamentos macroeconômicos positivos, crescente demanda institucional por ETFs e o fortalecimento estrutural do ecossistema. No entanto, no caso específico do bitcoin, o momento atual é de consolidação. Apesar do sentimento construtivo, indicadores técnicos como o RSI e o volume de transações sugerem uma pausa no impulso comprador", dise Guilherme Prado, country manager da Bitget.

"O bitcoin enfrenta resistência importante na região dos US$ 110.600, enquanto a perda do suporte entre US$ 107.800 e US$ 106.505 pode abrir espaço para uma correção mais profunda. Em resumo, o curto prazo aponta para um viés neutro-baixista, mas a manutenção acima dos suportes e um rompimento consistente da resistência podem reacender o interesse comprador e levar o ativo a buscar novas máximas históricas acima dos US$ 112 mil", acrescentou.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, ainda sinaliza "ganância" em 71 pontos.

