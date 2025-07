Bitcoin hoje: após recorde, especialista aponta que a criptomoeda pode disparar para até US$ 120 mil

Nesta quinta-feira, 10, o bitcoin e as principais criptomoedas são negociados "no verde" enquanto o otimismo se mantém no setor após a maior criptomoeda do mundo atingir uma nova máxima histórica.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 110.818, com alta de 1,2% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Na última quarta-feira, 9, a criptomoeda chegou a ultrapassar os US$ 112 mil, registrando um novo recorde de preço.

"Ao analisar o fluxo, é possível observar que mesmo diante de sua máxima, o ativo continua com força compradora, o que sugere continuidade do movimento de alta. Os próximos alvos da alta estão nos primeiros níveis da extensão de Fibonacci, nas faixas de preços de US$ 112.200 e US$ 114.500. No entanto, se no decorrer dos próximos dias entrar fluxo vendedor ocasionando correção no preço, os suportes estão nas regiões de liquidez dos US$ 106.700 e US$ 101.475", disse Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento mensal automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Por que o bitcoin disparou?

"O movimento foi impulsionado por um aumento significativo no volume de negociações, liquidação de posições vendidas e otimismo global em ativos de risco, especialmente após a manutenção da taxa de juros pelo Federal Reserve dos EUA e expectativas de corte futuro", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget no Brasil.

"O otimismo é sustentado por fundamentos sólidos, como a redução das reservas de bitcoin em exchanges e fluxo institucional positivo, além de discussões sobre políticas monetárias e tarifárias nos EUA que afetam o apetite por risco globalmente. A tendência no curto prazo para o bitcoin é altista, com fundamentos sólidos e momentum positivo. O rompimento acima de US$ 112.000 pode levar o bitcoin a buscar rapidamente US$ 115.000 e até US$ 120 mil", acrescentou.

"Porém, o RSI elevado sugere que o ativo pode sofrer correções técnicas, especialmente se perder o suporte de US$ 109.000. Uma queda abaixo de US$ 107.065 pode abrir espaço para correções mais profundas, mirando US$ 100 mil. O mercado segue otimista, com movimentos majoritariamente à vista e menor alavancagem. O cenário macroeconômico favorece ativos de risco, mas como sempre, precisamos prestar atenção a eventos inesperados que possam impactar o apetite global por risco", concluiu o especialista.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok