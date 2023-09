‘Bitcoin está uma pechincha hoje... mas não amanhã’, alerta autor de Pai Rico, Pai Pobre

O autor do livro Pai Rico, Pai Pobre recomendou na última terça-feira, 19, o investimento em bitcoin, ouro e prata. Segundo o especialista, estes ativos podem servir como proteção contra uma grande crise econômica mundial e também estariam custando uma “pechincha” em comparação com o valor que podem atingir no futuro.

Cotações futuras, no entanto, não importam tanto para Robert Kiyosaki. O que realmente faz a diferença é quanto bitcoin, ouro e prata você tem em carteira. Segundo ele, a acumulação destes ativos o quanto antes é um ponto chave para se proteger de um grande colapso do mercado financeiro.

I am constantly asked “What price will gold, silver, or Bitcoin be in 2025. My reply is that is a silly question. More important question is how many gold, silver, Bitcoins do you have TODAY? Gold, silver, Bitcoin are bargains today… but not tommow. America is broke. Buy GSBC… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) September 19, 2023

“Sou constantemente perguntado ‘Qual será o preço do ouro, prata ou bitcoin em 2025’. Minha resposta é que essa é uma pergunta boba. É mais importante se questionar quanto ouro, prata e bitcoins você tem hoje? Ouro, prata e bitcoin estão por uma pechincha hoje... mas não [estarão] amanhã. A América está falida. Compre GSBC hoje antes que as ações, títulos e o mercado imobiliário quebrem e as pessoas corram para [comprar] GSBC”, publicou Kiyosaki em sua conta oficial no Twitter usando a sigla em inglês GSBC para se referir ao ouro, prata e bitcoin.

Embora considere “bobas” as perguntas sobre previsão de preço, no último mês o autor do livro nº 1 em finanças pessoais previu que o bitcoin poderia chegar a custar US$ 1 milhão, o ouro US$ 75 mil e a prata US$ 60 mil caso as suas previsões catastróficas sobre a economia mundial se concretizem. Atualmente o bitcoin circula pela faixa dos US$ 27 mil.

Há anos, Kiyosaki prevê uma grande quebra da economia. Suas preocupações aumentaram nos últimos tempos com o aumento na dívida pública dos Estados Unidos e a recente busca dos países do BRICS por um sistema alternativo ao dólar. Entre as recomendações do autor para se proteger do “problema”, também estiveram o “investimento” em papel higiênico, comida enlatada e gado Wagyu. Para Kiyosaki, o ouro e a prata seriam o “dinheiro de Deus”, enquanto o bitcoin, o “dinheiro do povo”.

