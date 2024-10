Bitcoin está "bem posicionado" para valer US$ 100 mil até janeiro de 2025, diz relatório

As tendências atuais do mercado e os próximos eventos globais podem elevar o preço do bitcoin para US$ 100 mil até janeiro de 2025, de acordo com a empresa de pesquisa de criptomoedas 10X Research. Em um relatório, a empresa explicou mais detalhes sobre o modelo que criou e resultou na projeção ousada.

De acordo com a 10X Research, seu modelo de previsão tem um histórico de 86,7% de precisão com base nos últimos sinais de compra do ativo identificados no mercado. Os analistas explicaram que seu otimismo para o ativo está no fato de que "quando o bitcoin estabelece uma nova máxima de seis meses pela primeira vez em seis meses, como ocorreu recentemente, tipicamente observamos um retorno mediano de 40% nos próximos três meses".

Considerando esses cálculos, um salto de 40% a partir do preço atual de mercado de US$ 73 mil elevaria a criptomoeda para um preço acima de US$ 101 mil até 27 de janeiro de 2025.

Outro fator que apoia essa teoria é o chamado “efeito buraco negro do bitcoin”, que implica que o aumento da dominância do ativo está desviando o valor de outras criptomoedas para ele.



Além disso, a empresa ressalta que investidores institucionais, como a BlackRock, agora percebem a criptomoeda como um ativo estável de longo prazo, ou uma espécie de “ouro digital”. O relatório da 10X Research afirmou que "o ouro sempre foi visto como um ativo de refúgio seguro, então, se o bitcoin é o novo ouro digital, faz sentido que as instituições estejam interessadas".

O mercado de ETFs de bitcoin à vista atraiu US$ 4,1 bilhões em investimentos apenas em outubro. Além disso, o investidor médio de criptomoedas também vê valor em manter o ativo a longo prazo, criando um cenário favorável para redução de oferta e aumento de demanda.

Os investimentos substanciais em bitcoin também impulsionaram os preços das ações de empresas de mineração de bitcoin, uma correlação anteriormente prevista pela 10X Research.

Em contrapartida, a empresa apresentou uma visão pessimista para o ether devido aos rendimentos mais baixos da criptomoeda nos últimos dois anos. O relatório mostrou-se otimista sobre possíveis altas de curto prazo para o ativo, mas cético em relação às suas perspectivas de longo prazo, a menos que "inovações alterem sua trajetória estagnada".