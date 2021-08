Bitcoin: especialista prevê nova alta, mas vê consolidação no curto prazo

O bilionário Mike Novogratz, ex-Goldman Sachs e atual CEO da gestora de criptoativos Galaxy Digital, da qual ele é o fundador, falou sobre os motivos pelos quais, segundo ele, o preço das criptomoedas voltou a subir no último mês e também citou suas perspectivas para o setor.

De acordo com ele, a recente alta no mercado cripto, que viu o bitcoin saltar de 32 mil dólares para mais de 50 mil desde julho, foi motivada por empresas tradicionais.

Novogratz disse, em entrevista à CNBC, que a abertura de vagas para especialistas em criptoativos e blockchain na Amazon e também no Walmart indicam que os gigantes varejistas querem fazer parte do setor e que isso animou fortemente o mercado.

"Quatro semanas atrás, o bitcoin custava 30 mil dólares, o ether custava 2 mil dólares. O que aconteceu? O mais importante é que Amazon e Walmart anunciaram vagas para o setor de cripto. Duas das maiores empresas de varejo do mundo dizendo 'precisamos fazer parte deste movimento'", afirmou.

Ele também citou a compra de um NFT pela Visa, por mais de 800 mil reais, pagos em ether, a criptomoeda da rede Ethereum, o que mostra que os ativos digitais serão parte importante do negócio do gigante de pagamentos. Novogratz acrescentou que conversou com "o cara que comanda a frente de criptoativos na Visa", que teria confirmado sua interpretação sobre o movimento.

O especialista ainda disse acreditar que uma parte considerável da estrutura financeira será reconstruída utilizando a tecnologia blockchain como base.

Com relação às suas perspectivas para o preço do bitcoin e do ether – os dois maiores criptoativos do mundo –, Novogratz disse o mercado cripto "não pode subir para sempre" e que provavelmente deve se estabilizar na faixa de preços atual, onde buscará consolidação. Apesar disso, prevê novas altas a partir de novembro: "Meu palpite é que o S&P tenha um bom trimestre, e cripto tenha um bom trimestre".

Ex-gestor de ativos do Goldman Sachs, Mike Novogratz é um dos bilionários do mercado de criptoativos, e fez fortuna graças à compra de seus primeiros bitcoins entre 2013 e 2014, quando a criptomoeda valia uma fração dos atuais 48 mil dólares. Ele também comprou 500.000 ETH de Vitalik Buterin, o criador do Ethereum, em 2015, quando o ether valia US$ 0,99 – hoje, a criptomoeda é negociada a quase 3.200 dólares.