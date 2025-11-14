Bitcoin entrou em ciclo de queda? Especialista aponta preço 'chave' para o ativo

A queda prolongada do bitcoin nesta semana assustou o mercado e reforçou especulações de que a criptomoeda teria entrado em um ciclo de queda, ou "bear market" no jargão financeiro. Entretanto, especialistas ainda não acreditam que esse novo momento do ativo chegou.

Em uma publicação no X, antigo Twitter, nesta sexta-feira, 14, Ki Young Ju, fundador e CEO da empresa de análise de mercado CryptoQuant, afirmou que a criptomoeda ainda não entrou em um ciclo de queda. Entretanto, ele apontou qual preço indicaria essa nova fase.

"Quem entrou no mercado de bitcoin entre 6 e 12 meses atrás tem um preço médio de investimento próximo a US$ 94 mil. Pessoalmente, não acho que o ciclo de queda esteja confirmado a menos que percamos esse nível. Prefiro esperar do que tirar conclusões precipitadas", afirmou.

Posteriormente, o executivo reforçou a sua visão de que a criptomoeda "não está em um ciclo de baixa enquanto houver fluxo de entrada de capital", destacando que a métrica é a mais importante para determinar quando o ativo efetivamente entraria em uma tendência de queda intensa no curto prazo.

Ele pontuou ainda que "o capital segue entrando no bitcoin. Se os grandes investidores originais pararem de vender e o sentimento macroeconômico mudar, o bitcoin pode se recuperar a qualquer momento". Entretanto, ainda não há sinais concretos sobre essa mudança de cenário.

Por que o bitcoin está caindo?

Os comentários de Ju reforçam uma análise recente entre especialistas de que a queda da criptomoeda estaria sendo causada por grandes investidores antigos do ativo. A leitura é que o grupo teria optado por realizar lucros devido à perda de otimismo em relação ao futuro da criptomoeda.

O risco, porém, é que o movimento de venda acabe gerando um pessimismo generalizado devido ao quadro macroeconômico desafiador. Nesse cenário, investidores poderiam criar uma bola de neve, em que as vendas progressivamente aumentariam e se alastrariam pelo mercado.

Na última quinta-feira, 13, os ETFs de bitcoin registraram o segundo maior volume de saques desde a estreia em janeiro de 2024, indicando que o movimento de venda já não estaria restrito apenas a grandes investidores antigos da criptomoeda. Entretanto, o ativo ainda não caiu abaixo dos US$ 94 mil, métrica citada por Ju.

