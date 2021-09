Bitcoin ensaia recuperação após estreia volátil em El Salvador

O mercado de bitcoins tenta se recuperar na quarta-feira depois de despencar em meio ao conturbado lançamento da maior criptomoeda em El Salvador.

A moeda virtual chegou a cair 17% na sessão anterior antes de reduzir parte das perdas. A onda vendedora também atingiu tokens como ether e dogecoin, bem como o índice Bloomberg Galaxy Crypto.

“As plataformas de redes sociais se mostraram muito cautelosas durante o fim de semana de que uma queda poderia ocorrer após o grande dia de El Salvador”, disse em relatório Edward Moya, analista de mercado sênior da Oanda. Alguns investidores provavelmente compraram em antecipação à implementação da lei do bitcoin pelo país em 7 de setembro e então passaram a “vender o fato”, afirmou.

O experimento de El Salvador com o bitcoin — o maior teste de utilidade do token no mundo real — teve um início difícil devido a falhas técnicas na carteira digital oficial que parecem ter sido resolvidas posteriormente. O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, disse no Twitter que o país agora possui 550 bitcoins depois de comprar o token quando o preço caiu.

A onda vendedora de terça-feira é a interrupção mais significativa em um rali que elevou o bitcoin em quase 75% desde o final de julho. O mercado de criptomoedas encolheu cerca de 300 bilhões de dólares nas últimas 24 horas, de acordo com o rastreador CoinGecko.

Cerca de 3,7 bilhões de dólares em liquidações de criptomoedas foram registradas no mesmo período, de acordo com a Bybt.com. Isso acontece quando posições alavancadas são fechadas por bolsas por não atenderem aos requisitos de margem.

O bilionário Mike Novogratz, CEO da Galaxy Digital Holdings e há muito tempo investidor de criptomoedas, disse que o mercado de moedas digitais subiu muito nas últimas oito semanas e estava sobrecomprado. O interesse de investidores de varejo disparou na esteira de grandes instituições que apostaram no mercado de moedas digitais, disse.

Moya, da Oanda, destaca que os “fundamentos do bitcoin permanecem intactos à medida que os preços se ajustam a uma nova faixa de negociação entre os níveis de 46.000 e 53.000 dólares”.

Embora o lançamento de El Salvador possa ter sido a causa proximal das oscilações do bitcoin, outras variáveis também podem estar em jogo no volátil setor de criptomoedas. Em particular, a perspectiva de redução do estímulo do Federal Reserve é um desafio para ativos especulativos como tokens digitais.

“Também pode ser que os beneficiários da liquidez — que podem incluir criptomoedas — possam estar sentindo um quadro de política futura mais normalizada por parte dos principais bancos centrais”, disse em relatório Chris Weston, chefe de pesquisa da Pepperstone Financial.

Ações na Ásia vinculadas a criptomoedas, como do Monex Group, do Japão, e Woori Technology Investment, da Coreia do Sul, recuaram. Empresas dos Estados Unidos como Riot Blockchain, Marathon Digital Holdings, Coinbase Global e MicroStrategy também registraram perdas.