Bitcoin em US$ 100 mil: marco já foi atingido no mercado de preços futuros

O bitcoin firmou na última quarta-feira, 20, um novo preço recorde na casa dos US$ 98 mil, mas investidores acreditam que a criptomoeda vai valorizar ainda mais. No mercado de preços futuros, o ativo já é negociado na casa dos US$ 100 mil, indicando que o novo marco pode ser atingido em breve.

A corretora de derivativos de criptomoedas Deribit, uma das principais do mundo cripto, confirmou que o bitcoin já é negociado na casa dos US$ 100 mil entre seus investidores. O levantamento considera o preço da criptomoeda nos contratos de preços futuros negociados.

As negociações em outras corretoras de derivativos, incluindo a Bolsa de Chicago, indicam que os investidores ainda não esperam que a criptomoeda chegue aos US$ 100 mil neste ano. Dados do TradingView mostram que, no momento, contratos encerrados em 28 de dezembro seguem abaixo dessa faixa de preço.

Já na Deribit, a marca dos US$ 100 mil apareceu pela primeira vez em contratos com vencimento em 28 de março, seguidos de contratos com vencimento em 27 de junho e 26 de setembro. No último caso, o preço do ativo já está na casa dos US$ 107 mil, indicando projeções ainda maiores.

Na prática, os dados indicam que a maior parte do mercado ainda espera que o bitcoin chegue aos US$ 100 mil apenas no próximo ano, mas o cenário ainda está em aberto e, com o novo recorde do ativo, há espaço para mudanças nos preços negociados nesses mesmos contratos.

No momento, a Deribit informa que a opção de preço do bitcoin em US$ 100 mil acumulam mais de US$ 2,13 bilhões negociados, reforçando a posição do mercado sobre o marco histórico e o grande interesse dos investidores com essa faixa de preço.

A dinâmica dos mercados de preços futuros é atraente para investidores que projetam quedas ou altas de determinados ativos. No caso dos contratos que projetam alta do ativo, o lucro do investidor é obtido a partir da diferença do preço do ativo no momento da compra e do preço no contrato.

Há poucas semanas, o mercado de preços futuros também foi bem-sucedido ao indicar que o bitcoin superaria a casa dos US$ 80 mil, mas indicava que isso ocorreria antes das eleições nos Estados Unidos. No fim, o ativo quebrou essa barreira apenas depois da vitória de Donald Trump, entrando em um novo ciclo de forte alta logo em seguida.