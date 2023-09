Bitcoin em escolas públicas: governo de El Salvador quer incluir matéria até 2024

A organização sem fins lucrativos e não governamental Mi Primer Bitcoin, ou “meu primeiro bitcoin” em português, anunciou na última segunda-feira, 4, uma parceria com o Ministério da Educação de El Salvador para levar o ensino sobre a maior criptomoeda do mundo para as escolas públicas do país na América Central.

El Salvador adotou o bitcoin como moeda oficial em setembro de 2021, há praticamente dois anos. Nesse meio tempo, a medida gerou diversas polêmicas dentro do país e no mundo. Uma delas foi sobre a falta de preparo da população para aderir à nova tecnologia, sem iniciativas do governo para melhorar o quadro.

O futuro do dinheiro está aqui! Abra sua conta na plataforma Mynt e comece a investir em criptomoedas.

Agora, o governo quer ensinar as pessoas sobre a criptomoeda desde a escola. O projeto irá testar a inclusão de uma matéria sobre bitcoin em algumas escolas públicas do país em um piloto que começa no próximo dia 7 de setembro. Depois, a intenção é que todas as escolas ensinem sobre a moeda digital até 2024.

Professores serão treinados para ensinar sobre bitcoin

Com o início do projeto piloto ainda este ano, cerca de 150 professores de 75 escolas públicas de El Salvador receberão um treinamento para poder ensinar os alunos sobre bitcoin seguindo um currículo que será criado pelo Ministério da Educação do país.

Segundo John Dennehy, fundador do Mi Primer Bitcoin, os cursos já oferecidos pela fundação serão a principal fonte de material de educação sobre bitcoin em El Salvador.

“Como a primeira nação a adotar o bitcoin, El Salvador será um exemplo para o mundo. A educação de qualidade é a nossa melhor oportunidade para garantir que esse exemplo seja positivo”, disse Dennehy ao Cointelegraph. A Mi Primer Bitcoin também estaria em conversas com outros dois governos da América Latina para projetos semelhantes.

