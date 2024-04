Bitcoin e principais criptos despencam: é o fim do ciclo de alta de 2024?

O bitcoin e as principais criptomoedas em valor de mercado despencaram nesta terça-feira, 2. Movimentando cerca de US$ 86 bilhões nas últimas 24 horas, o setor enfrenta uma onda de quedas nas cotações e faz investidores questionarem se o movimento de alta de 2024 finalmente chegou ao fim.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 65.683, com queda de 4,4% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Apesar disso, a maior criptomoeda do mundo com US$ 1,3 trilhão em valor de mercado já subiu quase 55% desde o início do ano.

É o fim do mercado de alta do bitcoin?

Recentemente, o bitcoin bateu máximas históricas consecutivas, a última em US$ 73 mil. Desde a sua criação até a máxima histórica, o preço da criptomoeda se multiplicou mais de 1,4 milhão de vezes. No entanto, agora a cotação do bitcoin recua, ainda que o Índice de Medo e Ganância sinalize “ganância extrema” em 79 pontos por parte de investidores que acreditam em novas altas.

"Durante bull markets, correções como a observada são típicas e, de certo modo, contribuem positivamente para a sustentabilidade da tendência de alta ao promover a desalavancagem do mercado”, explicou João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

“A recente queda, que provocou a liquidação de mais de US$ 480 milhões posicionados em contratos futuros, acaba tendo como resultado um mercado mais equilibrado e saudável em termos de alavancagem, abrindo espaço para a continuação da tendência de alta anterior", acrescentou.

Criptomoedas hoje

Já o ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, é cotado a US$ 3.273 no momento, com queda de 5,9% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Outras criptomoedas entre as 20 maiores do mundo em valor de mercado também despencam nesta terça-feira, 2:

• Solana (SOL): - 4,5%

• Cardano (ADA): - 4,8%

• Avalanche (AVAX): - 8,4%

• Toncoin (TON): - 7,4%

• Polkadot (DOT): - 6%

• Polygon (MATIC): - 4,4%

• Uniswap (UNI): - 8,9%

