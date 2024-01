Bitcoin é moeda oficial em El Salvador, mas foi usado por apenas 12% da população em 2023

De acordo com uma pesquisa anual da Universidade Centroamericana "José Simeón Cañas" em El Salvador, 12% da população local usaram bitcoin pelo menos uma vez para pagar por bens e serviços em 2023.

A pesquisa, realizada em dezembro de 2023, contou com 1.280 entrevistados em suas casas.

Quase metade dos entrevistados fez uma compra usando bitcoin apenas uma a três vezes (49,7%), enquanto 20% usaram 10 ou mais vezes. A principal linha de gastos em bitcoin foi para compras de supermercado (22,9%) e supermercados (20,9%), seguida por clínicas veterinárias (15%).

A pesquisa mostra que o número de salvadorenhos usando bitcoin caiu. Em 2022, uma pesquisa da mesma universidade afirmou que 24,4% da população havia comprado algo com bitcoin.

O número daqueles que sentem que a vida de suas famílias melhorou durante o último ano, com o bitcoin sendo moeda legal, aumentou de 3% em 2022 para 6,8% em 2023. No entanto, mais de um terço dos entrevistados (34,3%) acredita que a situação econômica geral no país melhorou em 2023, principalmente devido à diminuição do crime (24,3%). Apenas 0,5% dos salvadorenhos acham que o bitcoin tem algo a ver com a melhoria da economia.

A pesquisa de 45 páginas não contém perguntas sobre os investimentos do governo salvadorenho em bitcoin. Em 2023, 77,1% dos entrevistados disseram que queriam que o governo parasse de "gastar dinheiro público em bitcoin".

De acordo com o "Nayib Bukele Portfolio Tracker", que acompanha as mudanças no estoque de bitcoin de El Salvador, o lucro geral do portfólio de bitcoin do governo é de cerca de 0,57% no momento da escrita.

