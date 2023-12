Bitcoin é moeda legal em El Salvador, mas é usado por menos de 2% da população

Apesar dos esforços contínuos do governo de El Salvador para promover a adoção generalizada de criptomoedas dentro do país, um relatório recente da CoinGecko destacou o número limitado de proprietários de cripto no país.

Publicado em 7 de dezembro, o relatório reitera que El Salvador permanece como o único país no mundo usando ativamente cripto como moeda legal. No entanto, uma porcentagem relativamente pequena de sua população atualmente possui bitcoin.

“Apesar dessas medidas progressivas, a adoção do Bitcoin em El Salvador continua relativamente baixa.”

De acordo com dados da Triple-A, aproximadamente 109.175 pessoas possuem bitcoin em El Salvador, que tem uma população de 6,36 milhões — aproximadamente 1,72%.

Além disso, El Salvador foi classificado em 55º no índice global de adoção de cripto. No entanto, várias nações, incluindo aquelas que impuseram proibições ao cripto, estão experimentando uma taxa de crescimento mais rápida.

Apesar da proibição de cripto na China, uma porcentagem maior de seus cidadãos supostamente possui ativos digitais.

“Estima-se que 4,08% da população total na China (ou 58 milhões de pessoas) atualmente possuem criptomoedas,” afirmou o relatório.

Isso segue o anúncio do presidente salvadorenho Nayib Bukele de que os investimentos combinados do país em Bitcoin atingiram US$131 milhões. Em 4 de dezembro, isso se traduziu em um lucro líquido de US$3,6 milhões, resultando em um ganho total de 2,84%.

Enquanto isso, o governo de El Salvador tem reforçado seus esforços para aumentar o investimento em cripto dentro da nação.

Em 8 de dezembro, foi relatado que o país iniciou uma nova iniciativa de cidadania por investimento, fornecendo um visto de residência e um caminho para a cidadania para indivíduos preparados para investir US$1 milhão em Bitcoin ou USDT dentro do país.

