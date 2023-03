Bitcoin e ethereum têm melhor bimestre desde março de 2022; alta vai continuar?

As criptomoedas começam o mês de março nesta quarta-feira, 1, com o pé direito após dois meses de otimismo renovado. Em alta, bitcoin e ether tiveram o melhor bimestre desde março de 2022, mas ainda levantam dúvidas entre investidores sobre a durabilidade do movimento atual.

Cotado a US$ 23.754, o bitcoin sobe 1,19% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. No último mês, a principal criptomoeda subiu 2,63%, dando continuidade ao movimento de alta iniciado entre o fim de dezembro e o início de janeiro. No ano, o bitcoin já soma alta de quase 43%.

Já o ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, é cotado a US$ 1.650, subindo cerca de 1% nas últimas 24 horas. Com alta de 4,46% no último mês, a segunda maior criptomoeda desperta otimismo entre investidores por conta da proximidade de uma importante atualização. No ano, o ether já subiu quase 38%.

Apesar do otimismo mais moderado do que em janeiro, fevereiro foi um mês importante para reforçar a possibilidade de que as criptomoedas podem deixar o “inverno cripto” finalmente para trás. Depois das quedas de cerca de 70% em 2022, este ano até o momento é marcado por recuperações.

O Índice de Medo e Ganância do mercado cripto, utilizado para medir o sentimento de investidores, sinaliza neutralidade em 50 pontos.

A melhor experiência e atendimento em português. Ninguém merece consultar o tradutor online enquanto tem problemas com o suporte, por isso, a Mynt tem atendimento humanizado 24 horas e em português. Abra sua conta e tenha uma experiência única ao investir em crypto.

Alta deve continuar?

Para o bitcoin, a tendência no médio prazo ainda é de queda, segundo Lucas Costa, analista técnico do BTG Pactual e especializado em tecnologia blockchain pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). O especialista, no entanto, previu em sua última análise que o bitcoin possa ter uma reversão para alta no curto prazo.

O ether pode despertar ainda mais otimismo no momento, já que uma importante atualização é aguardada com expectativas positivas por especialistas e investidores. Chamada de Shanghai, a atualização pretende liberar as unidades da criptomoeda que estão travados no processo de staking, iniciando o fluxo de depósitos e saques de moedas no processo de validação.

O staking é parte essencial do novo modelo de validação de transações adotado pela Ethereum em setembro de 2022, a prova de participação (PoS).

“O otimismo em torno da atualização na segunda maior moeda do mercado é compreensível, já que mais uma atualização concluída com sucesso demonstrará que a Ethereum está avançando em seu processo de amadurecimento, ganhando confiança dos investidores. Segundo o principal cofundador da rede, Vitalik Buterin, os planos de atualização para melhorias na rede já estão 55% completos”, comentou Thiago Rigo, analista da Titanium Asset Management.

Segundo o analista, além do ether, outras criptomoedas podem se beneficiar do otimismo gerado pela atualização Shanghai, como Polygon (MATIC) e Lido Finance (LDO). Enquanto a MATIC sobe 1,8% nas últimas 24 horas, a LDO cai 1,5% no mesmo período, de acordo com dados do CoinMarketCap.

