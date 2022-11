Bitcoin e ETH sobem, mas 'inverno cripto só vai piorar', diz especialista

Nesta sexta-feira, 4, o mercado de criptomoedas sinaliza recuperação e movimenta US$ 97 bilhões. Os principais ativos do setor apresentam alta após terem caído na última quarta-feira, 2, com a notícia de que o banco central norte-americano teria aumentado a taxa de juros no país em 0,75%.

O bitcoin é cotado a US$ 20.994, subindo quase 4% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinGecko.

Já o ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, sobe ainda mais, 6,6%, e é cotado a US$ 1.651 no momento.

Em 2022, o mercado de criptomoedas deu início a um cenário de baixa contínua, que já soma quedas de 56% para o bitcoin e 57% para o ether. Movimentos de queda mais duradouros como este são conhecidos como “inverno cripto” entre investidores.

Fatores como o estouro da guerra entre Rússia e Ucrânia e altas recorde na inflação em todo o mundo colaboraram para um cenário de incerteza e pessimismo quando o assunto são ativos de risco, como as criptomoedas.

Para combater a hiperinflação nos EUA, o banco central do país assumiu uma postura bastante agressiva na economia, com mais de seis aumentos na taxa de juros. Historicamente negativas para as criptomoedas, medidas como esta aumentam a aversão ao risco no mercado.

A expectativa para novembro era que, após seis aumentos, o Federal Reserve apresentasse uma mudança na postura e passasse a realizar aumentos menores na taxa de juros.

No entanto, na última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto dos EUA (FOMC), Jerome Powell, o presidente do Fed, revelou mais um aumento de 0,75%, derrubando os mercados financeiros.

“Powell reafirmou que os juros continuarão em patamares restritivos pelo tempo que for necessário, para trazer a inflação para perto da meta, de 2%. Powell tem sido o membro mais duro do Fed em relação a inflação. Mas dentro da instituição há membros que acha que o tom deveria diminuir”, contou Ayron Ferreira, analista chefe da Titanium Asset Management.

“Porém, os dados recentes de inflação não corroboram nem um tipo de visão mais leve me relação aos juros. Os preços ainda continuam em desequilíbrio e os dados de emprego vem morra do um mercado de trabalho muito forte ainda”, acrescentou.

Assim como exerceu influência no mercado de criptomoedas ao longo de 2022, o tema pode continuar rendendo apreensão nos próximos meses conforme a hiperinflação continue se mostrando presente nos Estados Unidos.

“Até o final do ano esse tema ainda renderá bastante apreensão nos mercados, que tendem a se mover de forma positiva caso dados de inflação recuem, mas que tendem a sofrer caso a inflação continue mostrando resiliência”, afirmou Ayron Ferreira.

Além do bitcoin e ether, outras criptomoedas apresentam altas significativas. De acordo com dados do CoinMarketCap, XRP, Solana, Polygon, Polkadot e Litecoin subiram 9,5%, 7,1%, 20,7%, 7,3% e 12%, respectivamente, nas últimas 24 horas.

"Inverno cripto"

Apesar do movimento de recuperação aumentar o otimismo de investidores, o “inverno cripto” pode estar longe de acabar, segundo a cofundadora do blockchain Tezos.

Em entrevista à CNBC, Kathleen Breitman disse que o “inverno cripto só vai piorar” à medida que a indústria se recalibra para um mundo com taxas de juros mais altas.

Para ela, o “dinheiro fácil” de investidores de Venture Capital em busca de lucros e baixas taxas de juros inflaram artificialmente o valuation de muitas empresas de criptomoedas.

A Tezos, blockchain cofundado por Breitman, é uma plataforma de contratos inteligentes. Ela permite que investidores que possuam seus tokens opinem e votem em mudanças antes que elas sejam realmente implementadas.

Sobre a influência das decisões do Fed sobre as cotações das criptomoedas, Breitman disse: “O mercado cripto não foi avaliado por essa métrica, nem a tecnologia nos últimos 10 anos em que tivemos baixas taxas de juros. Resta ver, mas basicamente acho que o que você descobrirá é que as coisas úteis vão prosperar”.

