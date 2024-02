Bitcoin dispara 35% e apesar de críticas de CEO, analistas do JPMorgan têm perspectivas otimistas

Desde o início de 2024, o preço do bitcoin já disparou cerca de 35%, atingindo seu maior preço do ano. Eventos de impacto, como a aprovação dos primeiros ETFs de bitcoin à vista nos EUA em janeiro e a expectativa pelo halving colaboraram para a disparada que levou consigo outros ativos entre as principais criptomoedas e até mesmo ações relacionadas ao mercado cripto.

Nesse sentido, os especialistas do gigante bancário JPMorgan divulgaram perspectivas otimistas para o setor, ainda que o CEO Jamie Dimon tenha apontado recentemente que o bitcoin é uma “pedra de estimação” que “não faz nada”.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

“Acreditamos que essa valorização do bitcoin está contribuindo para melhores fluxos de ETF de bitcoin, o que, por sua vez, está elevando os preços do bitcoin e puxando outros tokens para cima também”, escreveram analistas do JPMorgan liderados por Kenneth Worthington em uma nota para clientes.

"Dada a aceleração nos últimos dias de fluxos para ETFs de bitcoin e a valorização significativa do preço do bitcoin e agora do ether, estamos retornando a uma classificação 'neutra' na Coinbase, pois vemos os preços mais altos das criptomoedas não apenas sustentando, mas melhorando, níveis de atividade e o poder de lucro da Coinbase conforme olhamos para [o primeiro trimestre de 2024]", escreveu Worthington.

As ações da Coinbase, única corretora de criptomoedas listada em bolsa nos EUA, dispararam cerca de 26% desde o início do ano, de acordo com dados do Yahoo Finance.

O ano de 2023 e o início de 2024 foram marcados por um aumento no interesse de grandes empresas pelo bitcoin, cripto e blockchain. A BlackRock, maior gestora do mundo com mais de US$ 10 trilhões sob gestão, já oferece seu próprio ETF de bitcoin à vista nos EUA e seu CEO classifica a criptomoeda como o “ouro digital”.

No Brasil, o banco BTG Pactual já lançou uma série de iniciativas com criptoativos e blockchain. Além de possuir sua própria plataforma de negociação cripto, o BTG anunciou recentemente uma parceria com a corretora Crypto.com para disponibilizar o BTG Dol, sua stablecoin lastreada em dólar, para mais de 80 milhões de investidores.

O JPMorgan não está “de fora” da corrida institucional por blockchain e criptoativos. Pelo contrário, o banco já possui diversas iniciativas e até mesmo sua própria criptomoeda e rede blockchain. No entanto, o CEO Jamie Dimon disse recentemente acreditar que Satoshi Nakamoto, o criador anônimo do bitcoin, pode “apagar” todos os bitcoins.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok