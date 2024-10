Bitcoin deve ter alta "robusta" até o fim do ano e atingir pico de preço antes do esperado

O bitcoin caminha para ter uma performance "robusta" nos últimos meses de 2024 e pode atingir um pico de preço no ciclo de alta antes do esperado. É o que aponta um novo relatório divulgado pela empresa CoinMarketCap que analisa o desempenho da maior criptomoeda do mundo até o momento.

De acordo a empresa, o desempenho do ativo está no momento "à frente das tendências históricas, sinalizando uma mudança potencial nos ciclos tradicionais do mercado". A principal referência para esses ciclos, segundo o relatório, é o chamado halving da criptomoeda.

O último halving do bitcoin ocorreu em abril deste ano. Tradicionalmente, a criptomoeda atinge um pico de preço no seu ciclo de alta entre 518 e 546 dias após a conclusão do halving. Mas, desta vez, "o bitcoin está adiantado em aproximadamente 100 dias".

Por isso, o CoinMarketCap avalia que "o próximo pico de preço poderá chegar mais cedo do que o esperado – potencialmente entre meados de maio e meados de junho de 2025". Entretanto, ainda é possível que essa trajetória de valorização enfrente desafios no curto prazo.

"Apesar desta aceleração inicial, há sinais de abrandamento do crescimento no ecossistema e e infraestruturas, o que pode indicar que a dinâmica mais ampla do mercado está evoluindo. Ainda não se sabe se isto é uma anomalia ou o início de uma mudança de longo prazo no comportamento do mercado", pontua.

Nesse sentido, o relatório apresenta um questionamento: "O bitcoin continuará seguindo padrões históricos ou estamos testemunhando uma mudança fundamental no ciclo de valorização das criptomoedas?".

Para os analistas da empresa, "diversos fatores" indicam que a criptomoeda está quebrando seus ciclos tradicionais de valorização. O motivo é a introdução de novos elementos no comportamento de preço do ativo, com destaque para o lançamento de ETFs nos Estados Unidos e a crescente adoção institucional.

"Os movimentos de preços do bitcoin estão cada vez mais correlacionados com os do ouro e das ações de tecnologia, sugerindo a sua integração nos mercados financeiros. Esta correlação indica que o bitcoin está sendo tratado mais como um ativo financeiro tradicional, potencialmente quebrando seu ciclo isolado de valorização em quatro anos", diz.

Bitcoin vai subir mais em 2024?

Considerando apenas os próximos três meses, o CoinMarketCap pontua que o desempenho do ativo no terceiro trimestre foi "misto", com perdas em agosto e recuperação em setembro, mas que isso está de acordo com o comportamento histórico do ativo a cada terceiro trimestre do ano.

Já nos últimos trimestres de 2024, a tendência histórica do bitcoin é de valorização. "O mês de outubro tem uma média de alta de 22,9% na última década. E novembro e dezembro tipicamente trazem retornos positivos, com média de 46,81% e 5,45%, respectivamente", ressalta o relatório.

"Embora o desempenho passado não garanta resultados futuros, a combinação da força histórica do quarto trimestre e da tendência geral de alta de 2024 sugere que o bitcoin pode estar preparado para um final de ano robusto, apesar dos indicadores de baixa do terceiro trimestre", projeta a empresa.