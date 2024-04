Bitcoin deve chegar até US$ 150 mil ainda este ano, prevê especialista: “é melhor que ouro”

O bitcoin já subiu cerca de 63% desde o início de 2024, de acordo com dados do CoinMarketCap. No entanto, a alta da criptomoeda pode ser ainda maior. Segundo o CEO do fundo de hedge Morgan Creek Capital, o bitcoin “é melhor que ouro” e pode disparar 117% para US$ 150 mil ainda este ano.

No momento, o bitcoin vale cerca de US$ 69 mil, tendo chegado a sua máxima histórica de US$ 73 mil no início deste ano com a aprovação dos primeiros ETFs de bitcoin à vista nos EUA e a expectativa pelo halving, evento que cortará a emissão da principal criptomoeda do mercado pela metade em abril.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Por que o bitcoin pode disparar até US$ 150 mil?

De acordo com Mark Yusko, CEO da Morgan Creek Capital em entrevista à CNBC, estes acontecimentos continuarão impulsionando o preço do bitcoin pelo resto do ano até US$ 150 mil.

Com o halving, Yusko afirmou acreditar na possibilidade de um choque de oferta, resultando em outra rodada de “grandes ventos favoráveis” para o bitcoin.

“A grande mudança acontece após o halving. Começa a ficar mais… parabólico no final do ano. E, historicamente, cerca de nove meses após o halving, então em algum momento perto do Dia de Ação de Graças, Natal, vemos o pico no preço antes do próximo mercado baixista”, disse ele à CNBC.

“Saia do zero”, disse o CEO e diretor de investimentos da Morgan Creek Capital Management ao “Fast Money” da CNBC.

Yusko acredita que os investidores deveriam ter pelo menos 1% a 3% alocados em bitcoin em seus portfólios. “Bitcoin é o rei. É o token dominante. É uma forma melhor de ouro”, disse ele.

US$ 150 mil agora, US$ 700 mil em 2034

Outros especialistas, como os do banco Standard Chartered, também acreditam que o bitcoin possa ultrapassar os US$ 150 mil ainda em 2024. Mas para além das previsões deste ano, Yusko disse que a principal criptomoeda pode multiplicar dez vezes seu preço na próxima década.

“A lei dos grandes números entra em ação. Acho que pode aumentar facilmente dez vezes a partir daqui na próxima década”, acrescentou Yusko.

