Bitcoin deve cair para US$ 73 mil com macro negativo e colapso de memecoins, diz empresa

A empresa de análise 10X Research divulgou um relatório na última terça-feira, 11, em que afirma que o bitcoin deve estender o seu movimento de queda até atingir um preço na casa dos US$ 73 mil. Analistas da companhia apontam uma combinação de fatores externos e internos ao mercado de criptomoedas como causas desse cenário.

De acordo com o relatório, o contexto atual enfrentado pela criptomoeda tem "paralelos impressionantes entre o fim do último ciclo de alta das criptomoedas e o atual", com destaque para uma postura mais restritiva do Federal Reserve, o banco central dos EUA, e incertezas macroeconômicas.

A 10X Research cita ainda um desaparecimento progressivo de narrativas centrais por trás do ciclo de alta das criptomoedas. No caso do ciclo atual, o mais marcante seria o enfraquecimento das chamadas memecoins. Com isso, o cenário para o bitcoin se tornou desfavorável.

"Hoje, estamos vendo ventos contrários no nível macro e também ineficiências microestruturais, além de um comportamento do preço do ativo que indica um padrão tradicional nos ciclos da criptomoeda, com perdas para investidores de varejo novamente", aponta.

Já a nível macro, analistas da empresa destacam uma combinação de conflitos ao redor do mundo, em especial na Ucrânia e no Oriente Médio, e um pessimismo crescente em relação ao futuro da economia dos Estados Unidos, com chances cada vez maiores de uma recessão no país.

Para a 10X Research, breves altas do bitcoin ainda podem ocorrer no curto prazo, mas a perspectiva seguirá de queda no preço da criptomoeda: "O hype especulativo pode temporariamente desafiar as tendências do mercado antes de sucumbir ao mercado".

"Embora esse ciclo possa ter atingido o pico quando o Fed ficou mais duro em relação à inflação em meados de dezembro, o frenesi das criptomoedas meme continuou — impulsionado pela especulação do varejo", aponta a empresa. Inevitavelmente, porém, o segmento também sucumbiu à tendência de queda.

Nesse sentido, a empresa considera que o bitcoin e outras criptomoedas podem já ter atingido um pico de preço no ciclo atual. Agora, novas altas dependerão de "uma nova narrativa" que seja capaz de atrair investidores de volta para o mercado de ativos digitais.

