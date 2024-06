Bitcoin despenca para US$ 63 mil e ETFs têm 5º pregão consecutivo de saídas: o que está acontecendo?

Nesta sexta-feira, 21, o bitcoin caminha para o encerramento de uma semana marcada por um movimento de correção no preço. Movimentando cerca de US$ 69,4 bilhões nas últimas 24 horas, o mercado cripto tem seus principais ativos sendo negociados no vermelho.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 63.578, com queda de 2,8% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos trinta dias, a principal criptomoeda do mercado despencou 10,3%, mas ainda acumula alta de 50% desde o início do ano.

O que está acontecendo com o bitcoin e as criptomoedas?

"O mercado de criptoativos continua exibindo uma tendência de realização de lucros, evidenciada pelos dados consecutivos de outflows nos ETFs de bitcoin à vista, que ontem, 20, marcaram o quinto pregão seguido de saídas de capital”, explicou João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

No entanto, nem tudo é pessimismo, segundo o especialista. Ao longo deste ano, o mercado de criptoativos teve diversas notícias positivas que ainda podem impactar positivamente a cotação de seus ativos.

“Contudo, observamos desenvolvimentos positivos no mundo cripto, destacando-se o recente encerramento da investigação da SEC sobre a Ethereum na terça-feira, 18, e os esforços da 3iQ, gestora de ativos digitais, para listar o primeiro instrumento com exposição à vista de SOL na América do Norte”, acrescentou ele à EXAME.

“Adicionalmente, as recentes liquidações de centenas de milhões de dólares, ocorridas durante as quedas da última semana, contribuíram para a desalavancagem do mercado, melhorando sua saúde e possibilitando valorizações mais fundamentadas e menos especulativas. Essa confluência de fatores sugere um cenário otimista para o mercado de criptoativos no segundo semestre de 2024”, concluiu Galhardo.

No momento, o Índice de Medo e Ganância sinaliza “ganância” em 63 pontos, demonstrando um otimismo por parte de investidores.

