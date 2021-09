Bitcoin despenca e governo de El Salvador continua comprando a criptomoeda

O preço do bitcoin despencou última terça-feira, 7, com uma queda de aproximadamente 20% desde a resistência na faixa dos 52 mil dólares. A queda ocorreu após a compra de 200 BTC por El Salvador na segunda-feira, 6, que se preparava para a efetivação da “Lei do bitcoin” no país. Sob a lei, o bitcoin agora é uma moeda de curso legal no país.

A queda do bitcoin desencadeou uma série de liquidações que totalizaram mais de 3,5 bilhões de dólares em posições compradas, com aproximadamente 1 bilhão de dólares em vendas no período da manhã desta terça-feira. No momento, o bitcoin é negociado por 46.436 dólares no momento, com uma baixa de mais de 10% nas últimas 24 horas.

“É a volatilidade que tornou muitos em El Salvador menos otimistas quanto à adoção da criptomoeda”, afirmou a empresa de serviços financeiros britânica Hargreaves Lansdown. “É arriscado realizar transações com a moeda quando o preço futuro é tão incerto”, escreveu a companhia.

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fez uma publicação no Twitter nesta terça-feira, 7, dizendo que “150 moedas foram adicionadas”, e que o governo estava “comprando na queda”.

Defensores da criptomoeda realizaram compras de 30 dólares cada em bitcoin para comemorar a ação de El Salvador, conhecida coloquialmente como “dia do bitcoin”. Mas aparentemente, boa parte do otimismo gerado pela notícia já havia sido gasto nas altas recentes do criptoativo no último mês.

“O mercado esteve sobrecarregado nas últimas seis semanas, sem nenhum recuo significativo”, afirmou Kevin Kang, fundador do fundo de hedge em cripto BKCoin Capital.

Quando outras criptomoedas começam a subir muito, é tipicamente um sinal de formação de bolhas de preço no mercado, de acordo com Kang. Bitcoin cash, litecoin e EOS “geralmente se movimentam próximo do final do ciclo”, disse ele.

Liquidações e falhas de corretagem

A Coinbase notou que estava investigando uma “indisponibilidade parcial onde algumas ordens falharam por conta do alto volume” e resolveu o problema no final da tarde de terça-feira, 7. No início do mesmo dia, a Kraken sofreu com atrasos por conta de problemas que teve com as compras feitas com o ACH online banking, o que posteriormente também foram resolvidos.

Analistas também pontuaram a existência de sinais de exaustão, causados por operadores do varejo em busca de uma causa para a queda.

“Funding rates não estão tão altos em comparação com o que vimos em maior parte do primeiro trimestre, apesar da história mostrar que operadores otimistas no curto-prazo geralmente causam um aumento na volatilidade conforme as liquidações de posições compradas se intensificam”, escreveu a Arcane Research em um boletim informativo na terça-feira.

Pela perspectiva da análise técnica, o bitcoin caiu e ficou pouco tempo abaixo da abaixo da média móvel de 200 dias e encontrou um suporte acima do nível de 42 mil dólares. A liquidação ocorreu após múltiplos sinais de exaustão no lado superior e a desaceleração do movimento de alta na zona de resistência, na faixa de 52 a 55 mil dólares.

A capitalização do mercado DeFi atingiu novas altas antes da liquidação em massa

A capitalização de mercado total do setor DeFi (finanças descentralizadas) atingiu sua alta histórica no patamar de 140 bilhões de dólares pouco antes da queda vivenciada pelo mercado de criptoativos nesta última terça-feira, 7. Alguns analistas pontuaram que a atualização da rede Ethereum seria a fonte do entusiasmo que se estendeu para os principais tokens do setor DeFi nos últimos dois meses.

Fluxo financeiros para fundos de bitcoin aumentaram e se tornaram positivos novamente

Investidores estão retornando para os fundos de criptoativos após diversas semanas com fluxos de saída. Pela terceira semana consecutiva, os fundos de criptomoedas tiveram fluxos de entrada positivos, totalizando 110 milhões de dólares, de acordo com um relatório da CoinShares.

O bitcoin em particular presenciou um fluxo de entrada de 59 milhões, “marcando uma possível reviravolta no sentimento dos investidores”, escreveu a CoinShares.

Os fundos focados em Solana atraíram 13,2 milhões de dólares na última semana, com uma alta nos preços da criptomoeda de quase 74%. Os produtos do Ethereum também tiveram fluxos de entrada positivos na última semana, e agora comandam uma parcela recorde do mercado, com 28% de todos os produtos de investimento criptoativos.

Um resumo do que aconteceu com as altcoins

Leilão da coleção de NFTs “Bored Ape Yacht Club” na Sotheby’s atrai lance de 19 milhões de dólares: o lance ultrapassou a estimativa da casa de leilões - que era de 12 a 18 milhões de dólares - para a coleção de NFTs que conta com 101 macacos com aparência entediada. Os NFTs individuais são atualmente vendidos no OpenSea pelo preço mínimo de 40 WETH, ou aproximadamente 140 mil dólares. Entre os dias 17 a 28 de setembro, a Bored Ape Yacht Club estará disponível da casa de leilões rival, a Christie’s, de forma online.

o lance ultrapassou a estimativa da casa de leilões - que era de 12 a 18 milhões de dólares - para a coleção de NFTs que conta com 101 macacos com aparência entediada. Os NFTs individuais são atualmente vendidos no OpenSea pelo preço mínimo de 40 WETH, ou aproximadamente 140 mil dólares. Entre os dias 17 a 28 de setembro, a Bored Ape Yacht Club estará disponível da casa de leilões rival, a Christie’s, de forma online. Entusiastas da litecoin agora poderão criar NFTs: a Litecoin introduziu o OmniLite, solução de segunda camada que permitiria a criação de stablecoins e smart contracts no blockchain. A implementação também permitiria a criação de tokens não fungíveis (NFTs). O OmniLite é baseado no protocolo Omni anterior, que atuou como uma solução de segunda camada no blockchain do bitcoin. De acordo com o anúncio, “os tokens criados via OmniLite podem ser considerados como uma extensão da rede Litecoin e, como resultado, as transações desses tokens são gravadas nesse blockchain”.

a Litecoin introduziu o OmniLite, solução de segunda camada que permitiria a criação de stablecoins e smart contracts no blockchain. A implementação também permitiria a criação de tokens não fungíveis (NFTs). O OmniLite é baseado no protocolo Omni anterior, que atuou como uma solução de segunda camada no blockchain do bitcoin. De acordo com o anúncio, “os tokens criados via OmniLite podem ser considerados como uma extensão da rede Litecoin e, como resultado, as transações desses tokens são gravadas nesse blockchain”. Cardano agenda atualização para este domingo, 12 de setembro: A IOHK, grupo de desenvolvedores por trás da Cardano, apresentaram oficialmente uma proposta de atualização hoje, 8, para causar um hard fork combinator no domingo, 12. Assim que a proposta for apresentada, poderá ser votada por qualquer detentor de tokens ADA. Na última semana, a Cardano implementou uma funcionalidade para smart contracts em um ambiente de testes. “Parabéns a todos”, postou Charles Hoskinson, o fundador da Cardano no Twitter. “A era Alonzo está a caminho”.

Notícias relevantes

Outros mercados

Grande parte dos principais ativos digitais finalizaram o dia com baixas.

Criptomoedas que obtiveram as maiores perdas:

Stellar (XLM): US$0,33; -23,1%

EOS (EOS): US$4,78; -22,8%

