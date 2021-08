Bitcoin dá sinais de exaustão próximo dos US$50.000 e pode ter retração

O bitcoin ainda não conseguiu alcançar a faixa dos 50 mil dólares e pode estar começando a dar sinais de realização de lucros no curto prazo, segundo especialistas.

A maior criptomoeda do mundo em valor de mercado chegou a cair 2,5% em relação às 24 horas anteriores na manhã desta terça-feira, 17, mas se recuperou e é negociada atualmente por cerca de 46.300 dólares, segundo dados da Coindesk.

Ainda assim, o bitcoin acumula alta de 56% este ano, por conta principalmente da reação do mercado na primeira metade de agosto, quando os preços subiram de 38 mil dólares no dia 4 para mais de 48 mil no último sábado, 14.

“Os preços retomaram forte subida, mas esse movimento já demonstra sinais de exaustão no curto prazo”, disse Simon Peters, analista de mercado na plataforma eToro. “Podemos verificar uma pequena retração puxando os preços para baixo antes que a tendência predominante se reafirme”.

Níveis baixos de negociação diária persistem conforme o bitcoin sofre para alcançar preços mais altos enquanto posições vendidas aumentam, de acordo com dados da Datamish, pontuando um retorno à suportes mais baixos, próximo dos 44 mil dólares.

“Mesmo que a tendência tenha se tornado de alta, uma retração é esperada antes da continuidade deste movimento”, disse Marcus Sotiriou, operador de vendas na corretora de ativos digitais britânica GlobalBlock. “Isso acontece porque houve um declínio no volume com o aumento dos preços, assim como uma divergência de baixa no indicador RSI do quadro diário”.

Para Lucas Costa, analista técnico CNPI do BTG Pactual Digital, entretanto, se o bitcoin se mantiver acima de 45.500 dólares, é possível que o movimento de alta prossiga em direção aos 50 mil dólares: "É importante a sustentação do preço acima da média móvel de 200 períodos (45.500 dólares) para continuidade do apetite comprador".

Outras criptomoedas do top 20 em valor de mercado se destacaram. Polkadot, solana e terra tiveram os maiores ganhos, enquanto o ether, XRP e stellar tiveram as maiores quedas no mesmo período.

Texto traduzido e republicado com autorização da Coindesk