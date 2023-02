Bitcoin chega a US$ 24 mil após reunião do Fed: otimismo do mercado vai continuar?

Alimentada pela mais recente decisão monetária do Federal Reserve (Fed), banco central dos Estados Unidos, a cotação do bitcoin continuou subindo para US$ 24.167 na madrugada desta quinta-feira, 2.

A principal criptomoeda, que já chegou a custar mais de US$ 69 mil em 2021, havia passado por um longo período de quedas em que sua cotação chegou a cerca de US$ 16 mil. No entanto, 2023 começou trazendo alívio para o setor de ativos de risco, com mudanças positivas na política monetária dos Estados Unidos.

Todo o mercado de criptomoedas reagiu positivamente ao anúncio do Fed na última “Super Quarta”, ocorrida no dia 1 de fevereiro, quando o Comitê Federal do Mercado Aberto dos EUA (FOMC) se reuniu para definir a próxima taxa de juros do país.

A última reunião apresentou uma abordagem bem menos agressiva contra a inflação, com um aumento de 0,25% na taxa de juros do país e o presidente do Fed, Jerome Powell, mencionando que o país está dando início a um “processo de desinflação”.

No momento, o bitcoin recua um pouco e é cotado a US$ 23.803, mas ainda acumula alta de quase 43% desde o início de 2023. O ether, segunda maior criptomoeda do mundo, é cotado a US$ 1.674, subindo 39% no mesmo período, de acordo com dados do CoinMarketCap.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, já havia voltado a sinalizar otimismo entre investidores na última quarta-feira, 1, pela primeira vez em quase 10 meses, motivado pelas expectativas quanto à Super Quarta. Nesta quinta-feira, 2, o indicador continua a subir para 60 pontos.

Cansou de tentar falar com alguém da sua exchange? Conheça a Mynt, a única no Brasil com atendimento 24 horas e todos os dias, feito por pessoas reais. Abra agora sua conta.

Otimismo vai continuar?

Os aumentos agressivos na taxa de juros dos Estados Unidos ajudaram significativamente a derrubar a cotação das principais criptomoedas em 2022. Por isso, investidores e especialistas podem estar animados com as mudanças recentes na política monetária do país.

A próxima reunião do FOMC está marcada para 22 de março e a expectativa é que ela apresente mais um aumento de 0,25%, mas dados do CME Group apontam que mais da metade dos investidores acreditam que depois disso, o Fed poderá parar de aumentar a taxa.

“Estamos na fase final de aumentos dos juros”, comentou Tasso Lago, gestor de fundos privados em criptomoedas e fundador da Financial Move. Para o especialista, o resultado da última Super Quarta foi uma ótima notícia para os mercados de renda variável.

No entanto, é preciso notar que Jerome Powell não descartou totalmente a possibilidade de novos aumentos, mesmo mencionando um processo de “desinflação”. “O trabalho não acabou”, disse ele em seu discurso na última quarta-feira, 1.

Segundo o presidente da autarquia, novas altas serão avaliadas “reunião a reunião” dependendo dos dados, apesar de não descartar a possibilidade dos juros terminarem o ciclo abaixo de 5%.

Cansou de tentar falar com alguém da sua Exchange? Conheça a Mynt, a única no Brasil com atendimento 24 horas e todos os dias, feito por pessoas reais. Abra agora sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok